Trio fikk idrettskretsens ærestegn i gull

Helge Henriksen har over mange år utrettet stor innsats på klubb- og kretsnivå. I denne sammenheng vil vi fremheve følgende:

Han var ansatt i idrettskretsen som utdanningsleder i perioden 1988 til 1998. Siste året som daglig leder i idrettens studieforbund i Vest-Agder. Han har sittet som styremedlem i idrettskretsen fra 2008 til d.d.

Helge var en habil fotballspiller i sine yngre dager. Han spilte på Donn. Senere tok han trenerutdannelse, han fikk sin UEFA-AB Lisens i 1992. Helge var hjelpetrener under Karsten Johannessen i Start.

Helge har vært en ressursperson, som har representert idrettskretsen på en utmerket måte i flere sammenhenger nasjonalt. Han har vært medlem av historiebokkomiteen. Hans engasjement, kompetanse og innsikt i idretten har vært et stort bidrag til arbeidet med jubileumsboka.

Helge var en av drivkreftene i utredningsarbeidet for å få etablert et kompetansesenter(forløperen for OLT Sør) i Kristiansand i 1995. Det var disse planene vi tok frem igjen i 2004, og som var grunnlaget for etableringen av KIA i 2007.

Nina Sunnås har over mange år utrettet stor innsats på klubb- og kretsnivå. I denne sammenheng vil vi fremheve følgende:

Nina startet sin karriere i Sportsklubben Speed som styremedlem og trener. Videre har hun vært leder, styremedlem og oppmann i Lærerne BIL i Kristiansand.

Nina har sittet som styremedlem og nestleder i Vest-Agder idrettskrets siden 2005 til d.d. Hun har vært nestleder i styret siden 2010. Hun har representert idrettskretsen på en utmerket måte ved flere anledninger, både regionalt og nasjonalt. Nina er en positiv person, som tar utfordringer på kort varsel.

Ved siden av å ha et tillitsverv, har Nina vært en aktiv person både sommer og vinter.

Hun har over flere år vært en fin ambassadør for bedriftsidretten generelt og Terrengkarusellen spesielt. Hun har vært et forbilde for mange kvinnelige utøvere.

Ragnar Wivestad har et livslangt medlemskap i Kristiansand Turnforening. I turnforeningen har han vært en ressursperson. Han har bekledd de fleste verv, vært styreleder, trener og leder av hovedkomiteen for landsturnstevne. Han har skrevet jubileumsboka til Turnforeningen.

Ragnar har vært styremedlem og varamedlem i idrettskretsen siden 2010. På vegne av styret har han utført flere representasjonsoppgaver på en verdig måte. Ragnar er en positiv person,som gjerne påtar utredningsoppgaver. Han har vært tilknyttet gymnastikk- og turnforbundet som landslagstrener. Videre har han vært medlem av NGTF´s appellutvalg i to perioder (2001-2006, 2006-2012).

Ragnar har vært leder av historiebokkomiteen. Gjennom tre år ledet og koordinerte han arbeidet med jubileumsboka. Han er også forfatter av noen kapitler i boka,bla kapittel 10 om OLT Sør. Hans bidrag var av vesentlig betydning for at boka ble en realitet.

Ragnar har gjennom 20 år vært opptatt av at landsdelen skulle ha et toppidrettstilbud for våre talenter.

Han har siden 1995 vært delaktig i arbeidet med å få opprettet et tilbud i landsdelen.Da tilbudet ble en realitet i 2007, ble Ragnar engasjert som spesialrådgiver i oppstartfasen 2007-2012. i perioder i tidsrommet 2009 til 2011 var han også engasjert i idrettskretsen som seniorrådgiver. Dette arbeidet har han utført på en utmerket måte.