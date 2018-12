KDK-par til VM i latindans

KRISTIANSAND: Paret har 14 NM-medaljer og to norgesmestertitler, og dette er deres 7. VM-uttak. De har de siste årene vært på Norges rekrutteringslandslag i sportsdans, og har danset VM i latin (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble og jive), standard (vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep) og 10-dans (kombinasjon av standard og latin).

Dette har ført dem til blant annet Moldova, Romania, Ungarn og Polen - og denne gangen går altså turen til Latvia. De vil legge veien om Warsawa for å få en oppkjøring til VM med sin hovedtrener i latin, polske Mariusz Grzejszczak.

Kristiansand Danseklubb har flere sportsdansere på høyt nivå, og klubben arrangerer jevnlig treningshelger med utenlandske topptrenere som Mariusz Grzejszczak m.fl. Danserne har da både fellestimer og privattimer. For Vetle og Norunn passet det ekstra godt at det ble arrangert treningshelg med Mariusz 2 uker før de deltar i VM.

Privat

Vetle og Norunn går begge i andre trinn på Vågsbygd videregående skole, Norunn på danselinja og Vetle på musikklinja. De har danset sammen siden de var ni år gamle. De første årene var dansingen bare én av flere fritidsaktiviteter for dem begge. Men fra de var 12 år, ble etter hvert andre aktiviteter lagt på hylla til fordel for dansen. De gikk da over fra konkurranse- til eliteklassen, og har helt fra sin første konkurranse i eliteklassen vært blant de beste i landet i sin aldersklasse. Paret har deltatt på en lang rekke nasjonale og internasjonale konkurranser, samt treningscamper, talentteam og landslagssamlinger.

Både Vetle og Norunn har i år også tatt trenerkurs, og de er begge trenere for andre dansere i KDK. I tillegg trener de selv omtrent daglig. Høsten har derfor vært svært travel for de to ungdommene, og utallige treningstimer er lagt ned. KDK ønsker paret lykke til i VM!