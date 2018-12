Ny arrangørpris til NMK Konsmo

Det er NM-runden i rallycross på Konsmo Motorbane i august som ligger til grunn for denne arrangørprisen.

NMK Konsmo er nok en gang kjempeglad for å ha fått denne prisent. Vi fikk den også da vi arrangerte NM i rallycross i 2014.

I oktober i år ble NMK Korsmo under NMK Sportsmøte i Larvik tildelt prisen for beste arrangement også i rallycross også.

Vi er kjempeglade og takknemlige for å ha mottatt disse gjeve prisen. De er en anerkjennelse for alle ildsjeler, funksjonærer, sponsorer, samarbeidspartnere, medlemmer og alle som har bidratt til å gjøre arrangement nettopp til det aller beste.

Det blir lagt ned enormt mye tid og krefter for å få et slikt arrangement i havn og da er det inspirasjon for nye arrangement når man belønnes med priser. NMK Konsmo arranger ny NM-runde i rallycross i mai 2019.