God start for Randesund-lagene i nasjonal eliteserie

KRISTIANSAND: Denne sesongen har begge Randesund-lagene kvalifisert seg til den nasjonale eliteserien for 18-årslag, der de 24 beste jentelagene i landet og tilsvarende antall guttelag er inndelt i to puljer.

Etter første runde i Lerøyserien ligger Randesund J18 på femteplass i sin pulje med tre poeng, mens Våg-jentene troner øverst på tabellen med full pott, etterfulgt av Aker og Nærbø med like mange poeng, men dårligere målforskjell. Av guttene topper Nærbø Randesunds pulje, med Bækkelaget og Charlottenlund på de neste pallplassene, alle med fire poeng, men også her differensiert etter målforskjell. Randesund ligger på en foreløpig sjuendeplass med to poeng. Randesund stiller i år med et samarbeidslag sammen med KIF og AK-28.

Fakta: Resultater Resultater 10. november Lerøyserien, hjemmerunde Sukkevannshallen Jenter 18: Randesund-Storhamar 25-15 (13-10) Storhamar-Rælingen 17-27 (7-16) Randesund-Rælingen 30-30 (15-15) Gutter 18: Randesund-Bækkelaget 19-28 (7-12) Bækkelaget-Fjellhammer 27-22 (13-11) Randesund-Fjellhammer 28-20 (13-10)

Inger M. Witteveen

Godt skussmål

Det var fulle tribuner og stor stemning i Sukkevannshallen da Randesund J18 møtte Storhamar i første kamp. Kaptein Hanne Byklum fikk æren for å sette det første Randesund-målet. Hjemmelaget kunne gå til pause med tremålsledelse, 13-10. I andre omgang økte randolkene forspranget og vant til slutt med ti mål, 25-15. Toppscorere for hjemmelaget ble Helene Mortensdatter Isachsen og Ingvild Bersås Westersjø med fire mål hver. Førstnevnte ble også kåret til lagets beste i denne kampen. Storhamars toppscorer ble Anna Mortvedt med fem mål.

Inger M. Witteveen

Randesunds trenerteam Sverre Mansaas Bleie, Terje Ingebrethsen og Hilde Bech Wævestad var godt fornøyd med innsatsen.

– Råbra av jentene at de er så til stede og spiller grisebra, uttalte hovedtrener Mansaas Bleie.

På den andre banehalvdelen sto den tidligere håndballprofilen Bent Svele, i trenerteam med Marius Beck og Renate Skogrand. Hans datter Mia Solberg Svele, som også spiller på Storhamars elitelag, skulle ha spilt, men er skadet for øyeblikket.

Inger M. Witteveen

– De (Randesund J18, red.anm.) er flinke, de har en god base, god fart og fine ferdigheter, var TV2s ekspertkommentators oppsummering.

Svele er en gammel kjenning på Sørlandet, med en fortid som KIF-spiller og trener i 1993-96.

Thrilleravslutning

Jevnere ble det i møtet med Rælingen J18. Med pauseresultatet 15-15 skulle det bli en spennende sluttspurt. Spesielt da Rælingens Marte Juuhl Svensson fikk rød kort i sluttsekundet. Stillingen var 30-30 og kaptein Byklum kunne vippet resultatet til Randesunds fordel på straffe. Dessverre sto keeper i veien. Og Byklum var tydelig skuffet over poengdeling.

Inger M. Witteveen

– Nå er det bare å nullstille. Men det gir en god inngang til resten av rundene, sa midtbacken og playmakeren, som også ble kåret til den beste av de grønne, mens Stine Heier ble toppscorer med syv mål. Det samme som Rælingens Lotte Nordås.

Seier også for gutta

Bækkelaget skulle vise seg å bli et nummer for store for Randesunds guttelag. Sørlendingene klarte aldri å ta igjen østlendingenes femmålsledelse til pause, 7-12. Kampen endte 19-28 i gjestenes favør. Randesunds toppscorer med fem mål og bestemann ble venstrekant Eric Nicolay Skonhoft Jensen, som ellers å finne i KIF-stallen. Bækkelagets Markus Foslund Nivas scoret syv.

Inger M. Witteveen

Men lykken skulle snu for Randesund G18. Etter peptalken fra trenerteamet Robin Rosander Haugsgjerd og Kjetil Tveit om ikke å miste motet når det butter imot, var det et heltent Randesund-lag som kom på banen mot Fjellhammer. Til pause sto det 13-10 til hjemmelaget, som økte til 28-20.

Markus Nilsen, til vanlig KIF-målvakt, spilte en storkamp mellom Randesund-stengene og ble belønnet med bestemannspremie. Igjen var det Skonhoft Jensen som ble toppscorer med seks mål, mens Fjelhammers Arian Olsen Grønskei og Sebastian Oulie Brynhildsvoll scorer fem hver.

Inger M. Witteveen

– Vi hadde et helt annet tenningsnivå, der vi var bestemt på å krige og vinne, forklarte Randesund-kaptein Andreas Dahl Nordvang.

Folksomt

– Superbra, var Hildegunn Byklums inntrykk av hjemmerunden. Sammen med Håvard Nordvang utgjorde hun turneringsledelsen.

Inger M. Witteveen

Med publikum, spillere, trenere og frivillige var det rundt 500 personer innom Sukkevannshallen lørdag.

– Spillerne synes det er moro. For det er ikke hvert år vi har et G18 og J18-lag i Lerøy, sa Nordvang.

Inger M. Witteveen

Også daglig leder i Randesund Håndball, Mona Nordvik, og klubbrådgiver i NHF Region SørVest, Elise Berg, likte godt rammen rundt arrangementet med mye folk og god stemning.

Inger M. Witteveen

Neste Lerøy-runde er lørdag 8. desember. For Randesund-jentene betyr det Reistad Arena utenfor Drammen, med Konnerud og Aker som motstandere. Mens guttelaget reiser til Hetlandshallen i Stavanger, der Viking Stavanger og Falk Horten venter på den andre banehalvdelen.