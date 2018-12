Kristiansand-lag vant NM i roundnet

Roundnet er en sport som ofte refereres til som spikeball, fordi det meste roundnet-utstyret er laget av et amerikansk selskap som heter Spikeball. Konseptet roundnet er ganske likt beachvolleyball. Det er to spillere per lag og med maksimalt tre berøringer per besittelse. Spillet begynner med en serv som spretter av et lite trampolineformet nett til spilleren overfor dem.

I stedet for en ball som går over nettet, som i volleyball, endres besittelsen når ballen spretter av nettet. Mottaksteamet har da tre berøringer for å få ballen tilbake til nettet. Når laget slår et uimottakelig skudd, får man et poeng. Hvis ballen treffer kanten av trampolinen, bommer på nettet eller spretter dobbelt, mottar det andre laget poenget. Det er ingen sider og ingen grenser, slik at spillerne kan slå ballen 360 grader.