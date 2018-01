3 treningstips som fungerer

Nå er januar snart omme, og om du ikke har kommet i gang med treningen eller har fått den starten på treningsåret du ønsket, så finner du hjelp og tips her.

Etter åtte år som trener og over 8000 gjennomførte timer har jeg en klar oppfatning om hvordan du skal lykkes best med treningen. Jeg har jobbet med mange ulike mennesker og svært ulike utgangspunkt. Dette har gitt meg god erfaring som du kan bruke til å lykkes med din treningshverdag. Her får du mine beste tips til hvordan du forandrer dine vaner til det bedre. Kanskje når du endelig dine målsettinger.

Det handler om å skape en varig endring, som gjør at du får den kroppen du så lenge har lengtet etter. Ikke drømmekroppen, den er trolig ikke mulig å oppnå, men en du er stolt av. Dette kommer jeg tilbake til senere.

I fjor sommer skrev jeg en artikkel hvor jeg oppfordret til å droppe sommerkroppen, men jeg mente ikke at du skulle droppe kroppen generelt. Vi ser at Norge som nasjon aldri har brukt mer tid og penger på trening. Til tross for dette går gjennomsnittsvekten i feil retning. Hva er det vi gjør feil?

Trening er sammensatt

Jeg ser at de klientene som lykkes best, er der vi forandrer mer enn bare selve treningen. Selvfølgelig handler mange av spørsmålene i starten om trening, men når vi samtidig ser på kosthold og det mentale, er effekten størst.

Det å skape realistiske forventninger og en forståelse av hva som skal til er viktig for å nå et spesifikt mål. Jeg ønsker at du skal starte med forandringene nå, det er en enkel grunn til at du skal starte nå og ikke senere. Venter du, vil sjansen være stor for at du vil mislykkes nok en gang.

For at du skal ha en realistisk sjanse til å lykkes, må vi forandre ditt syn på drømmekroppen. Mange har et forvridd bilde som trolig ikke er mulig å oppnå. Vi begge ønsker at du skal få en kropp du er stolt av, uten å ofre for mye i jakten på den. Det må forandres noe dypereliggende i deg, mer enn at det verker i magen fordi du ikke har kroppen du egentlig vil ha. «De 10 kiloene ekstra er jo bare midlertidig». Sier du det? «De skal bort!». Når da? Sannsynligvis blir du ikke kvitt dem, du har kanskje forsøkt i ti år. Du har hatt styringen og med den kunnskapen om trening og kosthold du besitter, har det ikke fungert.

Anton Markmanrud

Jeg skal gjøre det enkelt, du må starte å bry deg om deg selv, ha respekt for hvem du er. Du skal ikke ha en slik kropp sier du, hvorfor ikke? Hva er grunnen til at du vil oppnå en forandring? Jeg har mange argumenter og du er sikkert enig i dem. Trening og godt kosthold gir mer overskudd, bedre humør, bedre selvtillit og økt livsglede. Noe som innebærer mer overskudd til deg selv og andre, bedre sexliv, ja, listen er lang. Så hvorfor gjør du ikke denne endringen?

Årsaken er som regel fordi du ikke vet hvorfor eller hvordan. Kanskje du tror at du har løsningen, men resultatene tilsier at du ikke får det til. Det er ikke lett å vite hva som er riktig og galt. Du snapper opp litt kunnskap fra mediene, noe fra sosiale medier og litt fra venner. Dette ender egentlig med at du blir mer forvirret. Det er ikke bare din feil, det er vår. Treningsbransjen og spesielt personlige trenere burde være flinkere til å snakke om hva vi anbefaler til hvem. Det er ikke slik at all type trening og livsstil passer for alle.

Enkle grep

«Jeg har det alt for travelt, jeg rekker ikke det!». Dette er noe jeg har hørt en rekke ganger, men det som du kaller travelt, det er livet det. Alle har tusen ting som kommer i veien og det roer seg aldri. Jobb, trening, skole, unger, kjæreste, en elsker. Ja, masse å holde styr på. Om du tenker at du ikke klarer det, så er det fordi du har en oppfattelse av at du må ofre alt. Du må ikke ha livet som innsats for å lykkes. Det er komisk nok denne tanken som hindrer deg fra å lykkes, du gaper over for mye. Mitt beste tips til deg er å starte nå, men du må starte rolig. Forandre litt av gangen, i takt med at du mestrer trening og kosthold. Det er på sikt du skaper varige endringer. Du skal ikke forvente at motivasjonen får deg dit du ønsker å være. Alle i verden er motiverte etter en kilo ribbe, en liter brunsaus og smågodt.

Anton Markmanrud

Endre dine rutiner

Hvorfor er endring av rutiner helt avgjørende? Det er så enkelt som at du i dag er et resultat av dine tidligere rutiner. Endrer du disse, vil resultatet bli annerledes. Gjør du gode avgjørelser på daglig basis vil du oppnå gode resultater i fremtiden. Du må begynne i det små, lag deg rutiner på hva du skal spise når du skal trene og så må du følge planen.

For meg så fungerer det jeg selv kaller «3/4-metoden». Den går ut på at jeg over en periode etablerer/standardiserer hva jeg spiser 3 av 4 måltider om dagen. Dette sikrer meg å gjøre gode valg i de fleste avgjørelsene jeg tar. For å kunne fortsette slik på sikt må det også være rom for litt variasjon.

Personlig jobber jeg 50 timer i uka, har to barn og kone, men prøver fortsatt å holde en sunn og sterk kropp jeg kan være stolt av. Ikke drømmekroppen, for den er umulig å opprettholde. Jeg lykkes fordi jeg jobber riktig mentalt. Ved å planlegge ukene får jeg plass til fysisk aktivitet i en ellers travel hverdag. Jeg spiser det som er riktig for å nå de målsettingene jeg har satt meg og dette blir enklere ved å planlegge måltidene.

Anton Markmanrud

Denne planleggingen gir meg overskudd av energi og tid til det som er viktig for meg. God helse som gjør at jeg kan oppfylle mine oppgaver som far og mann. Et kontrollert kosthold gjør av vi sammen kan spise gode måltider sammen. Noe som også bidrar til et sunt forhold til mat for barna. Det finnes mange tilfeller hvor foreldrene er misfornøyd med egen kropp og kostholdet i hjemmet inneholder shaker og piller, noe som ikke akkurat er gunstig for noen av de involverte.

Vær skeptisk til dietter

Jeg er ingen ernæringsfysiolog og skal derfor ikke begi meg ut på dette fagfeltet, men en viktig ting å få frem er at «dietter» ikke er løsningen på sikt. Om du ønsker å gå ned i vekt og holde deg der, må du opparbeide deg kunnskap og vaner som gir dette resultatet. Poenget er at alle diettene lover det samme og i mange tilfeller fungerer de også, de sørger for at du ligger i kaloriunderskudd og går ned i vekt. Når du har nådd den vekten du ønsker og avslutter dietten, er det tilbake til gamle løsninger som sender deg opp i vekt igjen.

Anton Markmanrud

Jeg har klienter som tidligere i livet har slanket vekk 80-100 kg. Problemet er at de har gått opp igjen. Den mentale grunnen til at folk stadig vender tilbake til slankekurer er fordi de «lykkes» med det. «Jeg gikk jo ned». Ja, du gjorde det, men du gikk opp igjen også. Det kommer du til å gjøre hver gang, dette fordi du ikke forandrer det som gjør at det blir varig.

Slik kommer du i form

Kostholdet er viktig for å redusere vekten og for inntaket av energi, men fysisk aktivitet har selvsagt også en direkte/indirekte effekt. Min anbefaling er derfor å få det klart hvorfor du skal trene og hva du kan forvente av treningen. Finn deg noe du liker, slik at treningen holdes interessant. Hvorfor løpe intervaller eller spinne til du nesten detter av sykkelen hvis du ikke liker det? Har du noen ganger sett en kar som løper intervaller og smiler? Jeg sier ikke at du ikke skal løpe, jeg sier du skal vite hvorfor du løper intervaller. Løp for lunger, hjerte og generelt bedre form. De fleste som lykkes har et godt forhold til treningen. Det betyr ikke at det alltid skal være gøy, men det skal heller ikke være forferdelig hver gang du knyter på deg skoene.

Trikset er å forandre kroppen med styrketrening, trene utholdenhet for bedre kondisjon og justere kostholdet slik at det er tilpasset dine målsettinger. Da vil du på sikt komme deg dit du ønsker å være, men alt starter med deg selv og dine rutiner.

Anton Markmanrud

Husk at dette ikke er en formaning om at du skal ned i fettprosent, trene flere titalls timer i uken og jakte resultater, men et høflig lite spark slik at flere kan ta seg sammen. Jeg er lei av å høre folks selvlagde sannheter som kun holder deg unna å oppnå det du virkelig ønsker.

3 enkle tips:

1. Forandre litt og litt, med fokus på både det fysiske, men også det mentale.

2. Ta utgangspunkt i deg selv og ikke sammenlign deg med andre hele tiden.

3. Kvitt deg med egne sannheter!

