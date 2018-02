Fra Jerv til Vindbjart

VENNESLA: «Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren». Slik er det vi opplever det litt om dagen. Med Start, Jerv og Arendal sin økonomi og satsing, innebærer det at nåløyet i de klubbene bli mindre. Spesielt vil det medføre at unge og fremadstormende spillere kan ha godt av å bytte miljø. Og det er nettopp derfor Jerv og Simen Aanonsen ønsker å samarbeide med VFK. For VFK er utvilsomt en klubb som har utviklet i «bøtter og spann» med toppspillere de sener år. Kanskje flest i Norge..? Og flere kommer!

Simen er en spiller som har gått gradene i Jerv. Han er derfor utviklet seg til en utøver med solide tekniske ferdigheter, noe som jo er blitt et varemerke for spillere fra den kanten. Med sine 197 centimeter på strømpelesten, har han også alle forutsetninger til å bli helt sjef i luftrommet.

Samtidig er han en klok fotballspiller som er svært pasningssikker. Her holder han rett og slett et nivå som overgår de fleste, uansett nivå. Og det passer veldig godt for et lag som ønsker å «eie» alle kampene som spilles. Det gjelder uansett hvem vi måtte spille mot. Men det aller viktigste for oss i VFK, er at Simen er er en oppegående og hyggelig gutt som er talentfull, og som er veldig ambisiøs og treningsvillig.

Fullt navn: Simen Aleksander Aanonsen

Født: 6. januar 2000

Tidligere klubber: Jerv

Posisjon på banen: Sentral midtbane

Skole/arbeid: Dahlske VGS 2. klasse

Høyde og vekt: 197 cm og 79 kg

Personlige ambisjoner: Hjelpe laget med å oppnå gode resultater, samtidig som jeg utvikler meg som fotballspiller.

Sterke sider: Pasningssikkerhet og spilleforståelse

Litt om hvorfor du valgte å spille for VFK: Jeg valgte VFK fordi de spiller en attraktiv og spennende fotball som passer min spillestil svært godt. I tillegg er det en hyggelig og treningsvillig spillergruppe som har ambisjoner.