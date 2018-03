NM-gull til Kristiansand og Dristug

STAVANGER: ​Da siste ballen var blitt slått og dommeren blåste guttefinalen ferdig, var det klart at Region Sydvest hadde gjort en stor innhøsting av medaljer i årets U19-NM. Hele fem av seks medaljer havnet i regionen. Gullmedaljene gikk til KSK jenter og Dristug gutter, mens sølv havnet hos Sandnes gutter og jenter.

Bronsemedaljene havnet hos KFUM Stavangers jenter mens den eneste medalje utenfor regionen ble tatt av KFUM Voldas gutter fra Møre og Romsdal. Og som om det ikke det var nok, så tok også region Sydvest 4. plassen for jenter med Gjesdal. På guttesiden kunne region Øst med Oslo Volley juble for sin 4. plass.

Her sikret Dristug finaleplassen:

FINALE!!💪🥈🥇 seier 2-0 over KFUM Volda i semifinalen! Rått! 😃😁 Finalen spilles i morgen 14.30! Link til stream kommer i kommentarfeltet 😉 Bergene Holm AS Sparebanken Sør Posted by Idrettslaget Dristug on Saturday, March 10, 2018

Alt i alt et kjempefint mesterskap arrangert av KFUM Stavanger i Stavanger Idrettshall. 32 lag (16 jentelag og 16 guttelag) fra hele landet var samlet og satte sitt preg på arrangementet. Et veldig bra og høyt nivå på spillet ble levert i løpet av de 112 kampene og de tre dagene mesterskapet varte. Fair play sto i sentrum og både trenere, spillere, dommere og publikum gjorde sitt for at dette ble det man opplevde ved siden av utrolige flotte kamper. Fullstendig oversikt over resultatene og sluttplassering av lagene kan man finne her.

Følgende spillere ble valgt til All-Star team og MVP for mesterskapet:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Jenter

Opplegger: Ane Askeland (KSK)

Kant: Emilie Olimstad (KSK) og Kari Vølstad Bogen (KFUM Stavanger)

Diagonal: Ruglie Lavickyte (KFUM Stavanger)

Midt: Oda Løvø Steinsvaag (Sandnes) og Martine Kragholm (KSK)

Libero: Maria Halsne Dahl (KFUM Stavanger)

MVP: Emilie Olimstad (KSK)

Gutter

Opplegger: Mats Lauve (Dristug)

Kant: Kristian Røv (KFUM Volda) og Nils Gunnar Ringøen (Dristug)

Diagonal: Jakob Thelle (Dristug)

Midt: Simon Hopland (KFUM Volda) og Håkon Mydland (KSK)

Libero: Yijuro Indo (Sandnes VBK)

MVP: Eivind Hettervik (Sandnes VBK)

Kommende helg (16.-18. mars) går ferden videre til Førde og U17-NM. Igjen er det 32 lag (16 jentelag og 16 guttelag) fra hele landet som vil kjempe om den æren det er å kunne kalle seg norgesmester. Hvem som får tittelen, heder og ære vil tiden vise.