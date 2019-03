14 NM-medaljer til Agder

ULSTEINVIK: Otra IL er blitt en medaljegrossist i ungdomsmesterskapene og dette mesterskapet ble ikke noe unntak. Med hele åtte medaljer denne helga var Otra IL en av de beste klubbene i antall medaljer.

Den ferske ungdomsmesteren i mangekamp, Aanund Tveitå, gikk til topps i gutter 16 år med 14,46m med 5 kg kula. Det var solid personlig rekordforbedring. På 60m hekk ble det sølv på 8,65sek etter en spennende «photofinish» og pers med 2/10sek.

Formen var tydelig god og dermed ble det en nedtur i favorittøvelsen lengde hvor konkurransen måtte avbrytes grunnet kneproblemer. Han måtte dermed også stå over finalen på 60m.

Lise Hornnes fra Otra IL tok hele tre medaljer og fikk personlige rekorder og bronsemedaljer i tresteg med 11,60m og i stavsprang med 2,70m. I høyde ble det sølv med 1,60m- for øvrig samme resultat som vinneren, men med et riv mer underveis.

Privat

Klubbvenninnene Emelia Tveitå og Unni Tveitå sikret sølv og bronse i kule med henholdsvis 13,62m og 11,71m. Emelia sikret seg i tillegg en gledelig og uventet bronsemedalje på 60m hekk med 9,45 sek.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Gull til Mandal

Mandals mellomdistanseløper Anders Gundersen forsvarte sitt gull på 800m og tok en relativt komfortabel seier på tiden 2,01,04. På 1500m skulle det imidlertid bli langt mer dramatikk.

Før den siste runden løp han taktisk meget klokt og gikk opp i tet. Mathias Lillehagen fra Aure ville imidlertid ikke gi seg og kom opp på siden av Anders på oppløpssiden. I mål skilte det imidlertid 1/100 sek i favør av Anders. Tiden ble 4,17,76. Den lovende utøveren kunne bekrefte at slike seirer smakte ekstra godt.

Sprintdronningen

Lyngdals lovende sprinter Elin Serine Vik Johannessen ble det man nærmest kan kalle sprintdronning i 19-årsklassen. Datter av tidligere landslagssprinter Jens Arild Johannessen gikk til topps med henholdsvis 7,73sek på 60m og 24,82 sek på 200m.

Etter flere år med skadeproblemer har endelig Elin fått et år med sammenhengende god trening og resultatene lar ikke vente på deg. Sommerens store mål er junior-EM hvor hun må løpe på 24,30sek på 200m for å kvalifisere seg.

Lyngdals 16-årige sprinter Dana Medic fra samme klubb brøt for øvrig den magiske 8sek grensen på 60m med minst mulig margin i forsøket. Den nye rekorden lyder på 7,99sek.

Gode treningsfasiliteter

Alle medaljevinnerne har til felles at de har benyttet den flotte nye friidrettshallen i Grimstad jevnlig i vinter. Den har blitt et viktig møtepunkt for friidretten i Agder og er vesentlig for at vi kan utvikle talenter som ypper seg i den øverste norgeseliten.

Sørilds høydehoppduo Kristine Moland Leiknes og Elizabete Cakure i 16-årsklassen trener daglig i denne hallen. De benyttet søndagen til å ta delt bronsemedalje med 1,58m og satte dermed et fint punktum for Agders innendørs medaljefangst.

Innsendt av Jon Fjeld, Norsk friidrett Agder