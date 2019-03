Jubelhelg for Våg-damene

Gjerpen (29–25) og Kragerø (22–20) ble slått på bortebane og Våg klatrer til sjetteplass på tabellen etter triumfene.

Våg stilte sterkt redusert på grunn av skader og sykdom og hadde kun 11 spillere tilgjengelig til helgas kamper, hvorav to 16-årsspillere. Eila Mølnvik Tjøm som var så viktig i forrige helgs Lerøykvalifisering var ikke med grunnet sykdom. Også flere av spillerne som var med på Lerøykampene har hanglet hele uka, så oppladingen til kampene mot Gjerpen og Kragerø var ikke den beste.

Fakta: KAMPFAKTA Gjerpen 2-Våg 25–29 (13–14) Mathilde Flo Hjetland 13 Karine Emilie Dahlum 5 Emma Ingrid Linnea Lindal 5 Aurora Wangberg Kvalnes 2 Tuva Thorstad Lilleås 2 Desirée Sundtjønn 1 Vilde Benedicte Næss Andersen 1 Benedicte Udjus Iben Tomalie Andås Elina Williams Antonsen Maren Andrea Nørsett Leder A: Mark Alan Hawkins Leder B: Odd Ivar Hjetland Kragerø-Våg 20–22 (13–12) Karine Emilie Dahlum 7 Aurora Wangberg Kvalnes 4 Vilde Benedicte Næss Andersen 3 Mathilde Flo Hjetland 3 Tuva Thorstad Lilleås 2 Emma Ingrid Linnea Lindal 1 Maren Andrea Nørsett 1 Iben Tomalie Andås 1 Benedicte Udjus Desirée Sundtjønn Elina Williams Antonsen Leder A: Mark Alan Hawkins Leder B: Odd Ivar Hjetland

Men heldigvis har laget noen seniorspillere som ikke var slitne grunnet stor kampbelastning. Målvakt Benedicte Udjus, playmaker Vilde Næss Andersen og høyreback Karine Emilie Dahlum bidro med mye energi og friskt pågangsmot.

Odd Ivar Hjetland

Snudde til seier

I lørdagens oppgjør mot Kragerø ble det dramatisk mot slutten av kampen. Mathilde Flo Hjetland fikk sin tredje utvisning etter 20 minutter av andre omgang, noe som betydde at hun måtte se resten av kampen fra tribunen. På det tidspunktet lå Våg under 20–19 og laget var avhengig av at andre spillere sto fram for å kunne ta hjem poengene.

Bakspiller Aurora Wangberg Kvalnes var klar for å ta den utfordringen og ble avgjørende for Våg.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Da Mathilde ble utvist, tenkte jeg nå må jeg bare jobbe knallbra i forsvar og hjelpe til i angrep så godt som jeg kan. På stillingen 20–20 fikk jeg en mulighet og skjøt et underarmsskudd. Det var deilig å se at ballen gikk inn. Da var det om å gjøre å kjempe i forsvar og få Kragerø til å ta de dårlige avslutningene. Vi jobbet bra og fikk ballkontroll og kunne kaste ballen framover til Karine Emilie Dahlum som kunne kontre inn 22-20, som også ble sluttresultatet.

Karine Emilie Dahlum scoret to av Vågs tre siste mål og innrømmer at det ble en sliteseier.

Od Ivar Hjetland

– Det var kaotisk i perioder med flere tominuttere så det var godt gjort av oss å dra dette i land. Det handler om å ha størst vilje og i tillegg har vi Benedicte Udjus bakerst der som har flere viktige redninger.

Klatret tre plasser

– Vi fikk med oss fire av fire poeng denne helga og har klatret ganske mange plasser på tabellen. Vi lå på niendeplass da vi reiste og er på sjetteplass nå, opplyser hun.

Linjespiller Desirée Sundtjønn sier at det har vært en høy kampbelastning i løpet av en kort periode og at laget virkelig måtte gå i kjelleren i lørdagens kamp for å hente hjem poengene.

– Dette var en viktig kamp for Kragerø, hadde de vunnet, ville de fortsatt ha håp om å unngå nedrykk, så de var veldig sugne på to poeng, påpeker hun.

Trond Sørøy

I fredagens kamp mot Gjerpen fikk Våg en kjempestart og ledet 5–0. Så spilte hjemmelaget seg inn i kampen og utlignet til 8–8. Resten av kampen var Våg to og tre mål foran og kunne hente hjem en relativt trygg 29-25-seier. Mathilde Flo Hjetland spilte i kjent stil og var i det umulige hjørnet, hun ga seg ikke før hun hadde kastet 13 baller bak Gjerpens målvakt.

Trond Sørøy

16-årsspiller Emma Lindal gjorde en god kamp mot Gjerpen og hadde fem scoringer. Hun liker å spille kamper for damelaget og sier at hun føler hun blir en bedre spiller av å måtte fighte mot større motstandere.

– Kampen mot Gjerpen ble litt rotete og vi hadde lite flyt i spillet i perioder. Men forsvarsspillet vårt var godkjent, vi satte taklingene bra. Utover i andre omgang tok det seg mer opp og vi traff bedre på skuddene våre, oppsummerer hun.

Trond Sørøy

Opprømt debutant

Den andre 16-årsspilleren som var med i helga var debutant Maren Nørsett. Hun likte også veldig godt å spille kamper med A-laget og sier det frister til gjentakelse:

– Det er mye høyere tempo å spille i 2. divisjon, men jeg følte jeg klarte å henge med. Det er spesielt i forsvarsarbeidet som jeg merker stor forskjell fra å spille kamper med 16-årslaget. Motstanderlaget har så høyt tempo og jeg må følge mye mer med her. Det var gøy å få inn en kontringsball også, jeg håper å få mulighet også seinere, jeg lærer mye av å spille med jentene på damelaget.