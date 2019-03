Idda Hockey vant lokalderbyet

KRISTIANSAND: Lagene møttes i sesongstarten og da endte det med en uavgjort og en seier til Idda Hockey.

Lørdag kveld møttes de to lagene igjen for den første av to kamper i lokaloppgjøret. Det var knyttet stor spenning blant begge lag og deres supportere. Begge lagene hadde trent hardt og ønsket å gå seirende ut av naboduellen.

Kampene ble spilt over to perioder à 20 minutter.

Spillerne på begge lag kjenner hverandre godt og det startet i et forrykende tempo. Idda Hockey la et hardt press på KIK og sjansene lot ikke vente på seg. KIKs keeper gjorde flere spektakulære redninger, men etter hvert måtte han se den første pucken gå i nettet bak seg.

May Baagøe Broughton

Kampen fortsatte i samme mønster og Idda Hockey fikk vist fram flott pasningsspill. Spillerne var lojale mot spillestilen treneren hadde predikert de siste ukene. Første kamp endtemed seier til Idda Hockey med sifrene 6–1.

Søndag morgen var det klart for helgens andre kamp klokka 10.

Allerede 08.30 var spillerne i gang med oppvarming for dagens dyst. Det var knyttet stor spenning til hvordan gårsdagens resultat ville påvirke lagene. Ville Idda Hockey senke skuldrene og tro at dette går av seg selv? Ville KIK være revansjesugne og spille en helt annen kamp?

Før minuttet var gått satt første pucken i nettet bak KIKs keeper. Idda hadde tydeligvis ikke tenkt at de kunne hvile på gårsdagens resultater. De fortsatte der de slapp dagen før og kampen ender med 6-0-seier. Det var to meget pent spilte kamper av begge lag. Spillerne kjenner hverandre godt og etter kamp er alle tilbake som gode venner og gleder seg til neste gang de møtes.

Vi er heldige i byen, som har to lag. Vi har mulighet til å gjøre hverandre gode med godt samarbeid. Vi har mulighet til å både trene sammen og spille treningskamper sammen. Kamptrening er noe vi aldri får nok av.

Siste kamphelg for Idda Hockey U13 i denne serien er mot Stavanger 31. mars. Vi gleder oss!