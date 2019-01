Idrettssuksess for ung asylsøker

KRISTIANSAND: Çağatay og faren Fikret Kurt kom til Norge 7. september. Siden har Çağatay vært aktiv i sin egen sport, fekting. Først i Oslo, før han kom til Kristiansand og ble en del av Kristiansand Kårdeklubb. På trening snakker de norsk, lærer om Norge og får norske venner.

Çağatay er en av de omtrent 800 tyrkiske asylsøkerne som kom til Norge i 2018. Ifølge NTB var tyrkere den største gruppen blant asylsøkere til Norge i fjor. Han har allerede oppnådd suksess ved å ta medalje i et norgescupstevne i fekting.

– Det var fantastisk for meg å kunne ta medalje i Norge, sier Çağatay med et stort smil. Jeg er veldig takknemlig overfor Njård Fekteklubb som først tok meg imot i Oslo, og Kristiansand Kårdeklubb som gjør alt de kan for meg. Klubben i Kristiansand er blitt som en familie for oss, forteller han.

Flukten

– Vi ville komme til Norge først og fremst på grunn av Norges holdning til menneskerettigheter og frihet. I Norge kan vi leve uten å frykte kidnapping eller verre fra tyrkiske myndigheter. I andre europeiske land har vi hørt om politiske flyktninger som oss som har blitt tatt, forteller Fikret.

I Tyrkia var Fikret master-utdannet lærer i 18 år. Syv dager etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016 fikk han – som tusenvis av andre – sparken på dagen, uten grunn eller begrunnelse. Fremdeles forstår han ikke hvordan regimet kunne identifisere og sparke så mange offentlige tjenestemenn på kun syv dager. En dag kom to politimenn på døren og tok Fikret med til fengsel. Denne gangen også uten grunn eller begrunnelse.

– Jeg fikk vite at jeg var blitt fengslet fordi jeg brukte en app som heter «Bylock» til å sende meldinger og fordi jeg hadde en bank som heter «Asya». Mobillappen er helt vanlig, som Messenger, og kan lastes ned i Google Play. Banken er også helt vanlig og er børsnotert i Tyrkia. På grunn av dette ble passet mitt tatt fra meg. Jeg ble sluppet ut av fengselet, men forsto at jeg nå kun hadde to valg. Å bli fengslet igjen eller å flykte, forteller Fikret.

– Vi diskuterte hva vi skulle gjøre, sier Çağatay og utdyper:

– Jeg ville ikke at pappa skulle i fengsel, i hvert fall ikke når han ikke har gjort noe galt. Han var en suksessfull lærer, og jobbet frivillig. Han var veldig glad i elevene sine. Vi visste at det var farlig å flykte, og at mange båtflyktninger druknet.

Fikret og Çağatay flyktet i båt ned elven Meriç som skiller Tyrkia og Hellas for å unnslippe de politiske truslene i Tyrkia. De ankom Athen hvor de ble i ti dager for å finne menneskesmuglere. Menneskesmuglerne lagde falske pass til de to slik at de kunne reise videre til Roma og deretter Oslo.

Veien videre

Fikret og Çağatay føler seg trygge nå som de er i Norge. De føler seg godt tatt imot og gjør sitt beste for å vise takknemlighet, lære norsk og finne sin plass i samfunnet. De jobber hardt på norsk kurs, og gleder seg til å få gå på vanlig skole, og å få jobb.

– Nå lærer jeg norsk. Neste år håper jeg å kunne begynne på videregående og etter hvert gå på universitet. Jeg vil gjerne at flere forstår hva som foregår i Tyrkia, og håper at jeg kan bruke gode resultater i idrett som en plattform for å fortelle om det. Jeg vil gjøre mitt beste for å skape et godt miljø for fekting i Kristiansand. De har tatt meg så godt imot, og jeg vil gjøre mitt beste for dem, sier Çağatay.

Denne helgen reiser han på nok et norgescupstevne, denne gangen i Stavanger. Kanskje blir det en ny medalje der?