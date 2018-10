Våg-seier mot Sandefjord

SANDEFJORD: Seieren var kjærkommen for et Våg-lag som før sesongen har mistet tre spillere til eliteserien. Sunniva Andersen og Eline Fagerheim er nå fast innlemmet i Vipersstallen, mens Lina Marie Jensen ble med trener Endre B. Fintland til Oppsal.

Det gjør at Våg denne sesongen må bygge opp et nytt lag i 2. divisjon bestående av ungjenter fra egen stall. Mathilde Flo Hjetland (17), Merlinda Qorraj (17) og Karine Emilie Dahlum (18) må dra mye av lasset denne sesongen, sin unge alder til tross.

Fakta: Kampfakta Sandefjord-IK Våg 23-25 (8-13) Seriekamp 2. divisjon avd. 3, Jotunhallen IK Våg: Mathilde Flo Hjetland 8 mål Merlinda Qorraj 4 Karine Emilie Dahlum 3 Tuva Thorstad Lilleås 3 Veriana Veliqi 2 Ida Frigstad 2 Desirée Sundtjønn 1 Vilde Benedicte Næs Andersen 1 Sanne Emilie Jahnsen 1 Benedicte Udjus Aurora Wangberg Kvalnes Ine Tjomsaas Markussen Fanta Sedebay Eila Mølnvik Tjøm

I lørdagens bortemøte mot Sandefjord var det nettopp disse spillerne som gikk foran og ledet det unge Våglaget til seier med to mål. Men Våg skal også takke sin eminente målvakt Benedicte Udjus for at laget kunne forlate Jotunhallen med to poeng. Udjus var høyt og lavt og spilte sesongens beste kamp. Hun innrømmer at når hun denne sesongen ikke må spille annenfiolin bak Eline Fagerheim, er hun blitt motivert til å satse enda hardere.

Mer motivert

– Det at jeg har fått mye spilletid denne sesongen er helt klart veldig motiverende, det trigger meg til å trene hardere både på håndballbanen, og med styrke og løping, forteller Bendicte Udjus, som ble kåret til banens beste spiller i oppgjøret mot Sandefjord.

– Det er gøy å få tillit, noe som gjør at jeg føler meg mer trygg i min rolle som førstemålvakt, legger hun til.

Vågjentene åpnet kampen i et 3-2-1-forsvar hvor spillerne møtte Sandefjords bakspillere høyt på banen. Dette stresset hjemmelaget og Våg hadde en komfortabel ledelse til pause, 8-13.

Benedicte Udjus synes Våg åpnet kampen veldig bra:

– Vi jobbet godt sammen og stoppet deres angrepsspill, til deres store frustrasjon. Fremover på banen satte vi fart og kjørte gode avtaler som førte til at vi scoret en del mål til tross for deres gode målvakt.

Starten av 2. omgang ble urytmisk grunnet en rekke utvisninger til Våg og tildelte 7-metere til hjemmelaget. Det gjorde at Sandefjord spilte seg inn i kampen igjen og kun var ett mål bak på stillingen 14-15.

Inspirerende innbytter

Da ba Våg-trener Mark Alan Hawkins om time out og endret litt på laget. Inn på banen kom Merlinda Qorraj og hun snudde alene den dårlige trenden og scoret mål i tre angrep på rad og Våg var igjen i en forholdsvis betryggende ledelse.

Benedicte Udjus synes spillet i andre omgang var varierende.

– Sandefjord kom farlig nærme ved flere anledninger og var ett og to mål bak oss, men vi klarte å dra i fra dem hver gang, heldigvis. Det var gøy å vinne denne kampen mot en god motstander, det gir oss motivasjon til å trene godt videre og vinne de neste kampene, smiler Udjus.

I denne kampen spilte også Veriana Veliqi, som kun er 16 år gammel, men som likevel fikk en sentral rolle som spiss i 3-2-1-forsvaret. Denne oppgaven løste hun med bravur.

Vil spille med storesøster

Veriana synes det er gøy og lærerikt å få prøve seg på seniorlaget i klubben.

– Forsvarsmessig fikk jeg mye tillit i denne kampen og jeg synes det gikk bra. Det var veldig gøy og gir meg en boost til å jobbe hardt videre, forteller hun fornøyd.

Storesøster Laureta Veliqi er snart tilbake i spill etter ett år på sidelinjen pga korsbåndskade. Veriana håper hun får flere kamper på damelaget og at hun får oppleve å spille på samme lag som søster Laureta.

PS! Etter fem seriekamper er Våg nummer åtte på tabellen i 2. divisjon avd. 3, med to seire og tre tap.