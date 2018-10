Utrent? Intet hinder!

Det store målet til min barndomsvenn Øivind Bergheim og jeg er å gjennomføre Color Line Tour 25. mai 2019. Vi jobber begge i utelivsbransjen her i Kristiansand, og yrket vårt kan være «farlig» på flere områder. En pils etter jobb kan fort bli til flere, det blir ofte mange timers jobb med lite søvn, mange forskjellige hurtige løsninger innen mat og ikke minst et usunt liv for noen. For oss er det sånn.

Jeg kommer fra en sykkelgal familie med ei bestemor som var første kvinnelige formann/leder i Kristiansands Cykleklubb. Hele søskenflokken til pappa har syklet mye og bra opp igjennom årene. Min far Jan Kåre Eriksen har både vært leder i KCK og en aktiv syklist. Han har vært to ganger norgesmester for ungdom og er et stort forbilde for meg.

Fædrelandsvennen

Sprek familie

Min onkel Leif Tore har gjort det aller best av de tre brødrene. Han har vært norgesmester på 50 km tempo som seniorrytter og syklet VM i Oslo i 1993. Han har også vært nordisk mester i veteran og vært den sprekeste tursyklisten på Sørlandet i mange år. Morten har vært på seniornivå i mange år og har vært en elitesyklist i KCK.

Med så mange mil i beina, klokhet og kompetanse vet jeg at jeg har Norges og kanskje til og med verdens beste trenere og rådgivere.

Det går ikke en eneste bursdag eller familieselskap uten at vi snakker om sykling. Siden jeg ikke har hatt noen spesielle mål etter jeg sluttet på KKG idrett i 2011 tenkte jeg at det virkelig var på tide å klekke ut et. Jeg har altså bestemt meg for å sykle de 22 milene fra Kristiansand til Hovden i Color Line Tour 25. mai 2019. I den anledning har Øivind og jeg laget en Instagramkonto med navnet «utrenttilhovdenpasykkel».

Min venn Øivind har tidligere syklet, sykler litt ennå og har en far med navn Svein Bergheim som driver et par sykkelforretninger her i byen. Svein kom fra Moss på 80-tallet og familien Eriksen adopterte ham raskt inn i miljøet. Svein syklet på elitelaget i KCK fra 1984 til 1988 sammen med Morten. Han fikk noen topplasseringer i mindtre løp, og slo gjennom som terrengsyklist hvor han lå i norgestoppen i tre år med blant annet sølv i NM.

Veddemål

Øivind ble utfordret av faren til å gå skiløpet Marcialonga i 2015 iført dress. På dette tidspunktet veide han over 100 kilo. Han hadde planer om å trene, men kom aldri lengre enn to treninger på rulleski og en på snø før løpet.

Privat

Far og sønn kom i mål selv om kropp, munn og svelg sviktet. Det Øivind ser tilbake på fra Marcialonga er den vanvittige mestringsfølelsen. Den gnisten han følte ga ham mersmak. Eller skal vi si at veddemålet med faren ga ham det?

4. juni 2016 klokka 14 startet veddemålet utenfor Sør Arena som forandret Øivinds liv med trening. Faren skulle sykle til Moss, så Øivind bestemte seg like greit for å være med. Etter det har far og sønn også gått langrennet Hovden Tour på treski iført dress.

Privat

Dårlig treningsutvikling

Jeg har trent minimalt siden jeg sluttet på KKG Idrett i 2011. I mine yngre år var jeg alltid opptatt med håndball og fotball og spør du meg, var jeg ikke så verst i begge deler. Så kom gøyere ting og treningen ble lagt på hylla.

Det er mye jeg har bedrevet tiden min med etter videregående, som å stå i skobutikken til min mor, frem til å reise flittig over til Manchester for å se klubben i mitt hjerte, Manchester United.

I november 2017 bestemte jeg meg sammen med noen kolleger om å melde meg på Krs ultra lørdag 14. april 2018. Dette var etter en liten treningsperiode på noen måneder. Vi var en gjeng fra jobb som prøvde å trene hver uke og klarte det for så vidt til tider. En lørdag i april sto jeg klar på startlinjen ved Aquarama og viste virkelig ikke hva jeg skulle begi meg ut på.

Privat

En 21 kilometer lang løype i terreng, med flere stigninger på over 500 meter. Allerede etter åtte kilometer hadde jeg tisset på meg to ganger, men tre timer og 18 minutter etter jeg startet var jeg i mål. Jeg rundet gresset ved Aquarama med mamma og gode venner som heiagjeng, tårene rant og jeg klarte ikke holde inne noen følelser.

Mestringsfølelse de luxe

Etter en sjokomelk, noen gram middagspølse i magen og noen hundre likes på Facebook var jeg soleklar i min sak: Dette ga mersmak, for en mestringsfølelse!

Vi har alltid tullet og ledd av sykling og spesielt Color Line Tour, jeg har snakket om det flere ganger og småtullet med at det hadde vært gøy å prøve. Nå er raceren handlet inn, sykkeltøyet er arvet (foreløpig) og de to første turene på sykkelen er unnagjort.

Nå er det faktisk virkelighet. Lørdag 25. mai instastarter Øivind og jeg turen og jeg håper du vil følge reisen vår gjennom trening, kosthold, kilo, tårer og mange gøye øyeblikk fram til det.