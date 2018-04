Rypestøl suveren i Bergen Swim Festival

BERGEN: Svømmeren fra Team Sør/Vågsbygd, med Varodd som moderklubb, var meget suveren i juniorklassen under Norges største langbanestevne, Bergen Swim Festival, med meget god deltakelse fra mange nasjoner.

Stevnet ble vist fortløpende denne helgen av Eurosport og vi fikk følge Malene og flere sørlendinger live i finalene.

Malene startet opp fredag med seier på 50m rygg i juniorklassen med utslagsfinale over tre starter i løpet av 5 min. Her gjorde hun i rekkefølge 29,79 - 30,18 og endelig avsluttende finale heat med 29,84 hvor hun slo sin nærmeste konkurrent Filippa Sterling fra Sverige med 1,86 sek!

Malenes tid var faktisk bedre enn vinnertiden i seniorklassen hvor Siegnhild Joensen fra Færøyene som hadde 30,09. I første runde satte Ingeborg Vassbak Løyning (18) ny norsk juniorrekord med 29,19 - 2/100 sek bedre enn Malenes en uke gamle rekord fra Stockholm Open, men sprakk regelrett i det siste men avgjørende heatet hvor hun kom opp i 30,54.

Vant med god margin

Lørdag vant Malene 200m medley med god margin i juniorklassen med pene 2.18,72 - 1,8 sek foran svenske Hannah Brunzell fra Sverige. Malene satte norsk juniorrekord i Stockholm for en uke siden, da hun kom inn til 2.17,47 som var nesten to sekunder under den 30 år gamle rekord tilhørende Irene Dalby.

Deretter fulgte hun opp med seier på 100m rygg på 1.02,66 med sterke splitter på de to femti metrene; 31,31 og 31.35.

I denne øvelsen var hun et "hav" foran den øvrige da hun kom inn 2,79 sek foran toeren Astrid Julie Halvorsen fra Skjetten.

Dessverre røk hennes ukegamle norske juniorrekord da ett år eldre Ingeborg Vassbak Løyning fra Bærum kom inn til 1.02.07 og ny norsk juniorrekord i seniorfinalen. I Bergen swim festival brukte man internasjonale regler hvor eldste juniorårgang er 17 år.

Uansett var de to norske ungjentene klart best av alle. Det er ikke tvil om at disse to jentene er i ferd med å presse hverandre til et internasjonalt godt nivå!

Søndag vant hun først kvalifiseringen på 400m fri med sterke 4.24.76 og var her 12 sekunder foran nest beste jente i juniorklassen Eline Vik fra Sandnes. Hun valgte å stå over finalesekvensen i denne øvelsen som ble vunnet på 4.29.01 av Vår Eidesgaard fra Færøyene i Malenes fravær.

Ville slå gammel kretsrekord

Hun ville satse 100% på 200m rygg hvor hun i forsøket hadde nest beste tid med 2,21,99 - like over seniorkretsrekorden til Bente Rist ( 2.21.90).

I finalen presset hun tiden ned i 2,20,17 som var 1,83 sek under Bentes 30 år gamle senior og juniorkretsrekord. Tiden holdt til sølv etter Astrid Julie Halvorsen som har dette som sin beste øvelse.

Aateigen med seier og senior-kretsrekord

17 år gamle Dennis Aateigen fra Team Sør/KSA følte seg meget opplagt da han fredag stil start på 400m medley og perset med over 10 sek til seier i juniorklassens forsøk med 4.41.68

I finalen forbedret han sin egen pers med 2.48 sek og fikk vinnertiden 4.39.20 som er 0,70 sek under klubbkamerat Ole Marius Rist Jensens kretsrekord fra ungdoms-OL i fjor.

Han har vært plaget av en skadet albu i vinter, og etter den fine nye kretsrekorden og seier fredag merket han skaden lørdag og søndag, men klarte allikevel bronse på 100m rygg ( 1.00,54) og sølv på 200m rygg ( 2,09.93).

Uansett er tre medaljer i dette stevnet en meget god prestasjon etter plagene han har hatt med denne skaden.

Rist Jensen med to junior-kretsrekorder

Ole Marius Rist Jensen (17) fra Team Sør/KSA satte igjen junior kretsrekord på 100m bryst ( 1,07.02) i forsøkene og forbedret sin egen rekord med 0,23 sek. I finalen ble han sekser med 1,07.63.

På den halve distansen perset han med 0,7 sek til 30,72 og kom seg videre til finalen, hvor han ble femmer sammenlagt etter 30,78 og 30,90 i de to rundene. Forsøkstiden på 30,72 var ny junior kretsrekord.

På hans beste øvelse, 200m medley gjorde han 2.14.40 i forsøkene, men i finalen svømte han 3,90 sek fortere og tok sølv med 2.10,50. Dette er den beste tiden han har oppnådd etter at han fikk 8-plass i Ungdoms - OL i fjor da han kom helt ned i 2,07.46. Mye tyder på at Lillesand-gutten er på vei mot storformen og vi kan nok vente flere gode resultater i sommer.

Hope med nok en junior-kretsrekord

19 årigen Johannes Skotte Hope, også han fra samme treningsgruppe under John Heddeland i Team Sør/KSA forbedret sin egen junior kretsrekord på 100m fri med 0,54 sek forrige helg i Stockholm Open og fulgte opp i Bergen med å forbedre denne rekorden med 0,06 sek til

53.00.

For første gang slo han Sørlandets beste sprinter gjennom mange år, Bernt Marcus Seyffarth fra Team Sør/Mandal som kom inn til 53.20.

Seyffart slo egen kretsrekord

Bernt på sin side kom sterkt tilbake på sprintøvelsene 50m fri og 50m bryst og svømte seg til finalen i begge øvelser.

På 50m fri ble han femmer med pene 23.64 før han knallet til med 29.01 på 50m bryst og en forbedring av egen seniorkretsrekord med 0,2 sek. og en sterk 7-plass i en knallhard finale.

Flere Agder-finalister

Agder stilte med flere lovende svømmere og vi nevner de øvrige som gikk til finalene i junior- og seniorklassen.

I seniorklassen tok de to 20-åringene Tone Hartmark Nilsen Nilsen fra Team Sør/Mandal og Sara Stoebner fra OI, men med bakgrunn i KSA, to finaleplasser hver på 50m rygg og 100m rygg.

Tone ble femmer i begge øvelser med 30,74 og 1,07,40, mens Sara ble sekser på 50m rygg med 31.10 og firer på 100m rygg med 1.06.90.

19-årige Simon Neerland fra Team Sør/Mandal ble treer på 50m rygg i semifinalen med 27.62 på 50m rygg, bare 0,03 sek bak hans egen senior kretsrekord på 27.59 satt forrige helg i Stockholm.

Hun overrasket alle da hun gikk til finalen i seniorklassen på 200m bryst, 19-årige Nora Elise Lilletveit Vollen fra Mandal svømmeklubb. Her fikk hun åttendeplass med 2.52,39.

Like gamle Nora Næssen fra Team Sør/KSA, med Grimstad som moderklubb ble åtter i finalen på 200m medley med 2.30,90 - 0,17 sek over egen pers.

Endelig kom 16 årige Cathrine Emilie Fagge, som nå svømmer for Team Sør/Vågsbygd men med Lillesand som moderklubb, til to sterke finaleplasser på 100m rygg og 200m rygg med sterke 1,08,81 som ga syvendeplass og 2.33,07 som ga åttende plass.

Neste store stevne for landsdelens beste svømmere er Aquarama Open i begynnelsen av juni.