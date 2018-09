150 deltakere i Mandalsmaraton

MANDAL: Etter 40 år med mye slit og svette går det nest eldste maraton i Norge i mål i 2019. Bare Trondheim har arrangert maraton lenger (ett år mer). I år bød løypen på en del hindringer som et resultat av "Knud". Ovenfor Stoveland bro lå trærne strødd samt en stolpe. De 13 trærne ble kuttet og ryddet unna, men stolpen turde man ikke å kappe, her måtte løperne hoppe over.

Som vinner av maraton, Terje Skøien sa:

– Det er et nydelig og naturskjønt løp. Stolpen vi måtte hoppe over, lå heldigvis nær bakken. Den bød ikke på noe problem.

Ivar Gogstad

150 deltakere la i vei i deilig vær og mange ble overrasket over å møte motvind både opp og ned i løypen. Løperne fordelte seg på 10 km, halvmaraton og full maraton. I år var det en klar økning i halvmaraton, mildeltakelsen var som normal, en liten nedgang på maraton ble notert, men totalt sett ble det langt flere løpere enn i fjor.

Ivar Gogstad

Flere løpere imponerte, som Arne Brattelid som løp mila på 54.04 i en alder av 82 år. Som løpsgeneral Kalle Glomsaker sa:

– Det viser at man kan løpe under 55 minutter selv om man har passert 80 år. Også Ingrid Ukkelberg leverte et kjempeløp med ny personlig rekord på halv maraton. Hun slo sin egen bestenotering med over sju minutter og kom inn på 1.23.16.

Ivar Gogstad

Vinneren av maraton Terje Skøien, KOMKAM, fra Vanse hadde satt seg mål og komme inn under tre timer, hvilket han gjorde med god margin, 2.54.54.

Ivar Gogstad

En annen løper med nr. 42, greide det magiske trikset på mila med å komme inn på 42.42. Til neste år går altså det siste og 40. løpet.

Ivar Gogstad

– Alle epoker har en begynnelse og slutt. Jeg tror det blir rart å ikke ha den tradisjonen lenger, men samtidig er det godt å vite at alle er med til slutten. Det verste som kan skje er at en gir opp i utakt og at det dør ut av seg selv, sier Kalle Glomsaker.

Vil dere oppleve landets flateste løype, går siste sjanse i september 2019. Vel møtt.

Ivar Gogstad

Resultater Mandalsmaraton 2018

Klasse: HERRER KONKURANSE

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km

================================================================================================

1 14 Magnus Thorkildsen Trauma NOR 00:35:18

2 34 Stian Homme Kvinesdal Tri NOR 00:37:59

3 23 Bjørn Aslaksen Aktiv Trening NOR 00:39:27

4 25 Kenneth Sløgedal Marnardal IL NOR 00:39:34

5 11 Kristian Kleppan MHI NOR 00:40:53

6 17 Kjetil Vasby MHI NOR 00:41:13

7 46 Yngve G. Finne Mandalitten NOR 00:41:32

8 13 Abraham Pettersen Fløy NOR 00:41:38

9 43 Torfinn Håland GE Healthcare NOR 00:42:03

10 3 Fredrik Hatlestad Tosk NOR 00:42:19

11 42 Kent Gutvik NOR 00:42:41

12 20 Per Olav Helms Sandnes NOR 00:44:55

13 27 Kenneth Fredriksen Mandalitten NOR 00:45:57

14 16 Ove Pettersen Fløy NOR 00:46:05

15 33 Eivind Holte Ellingsen NOR 00:46:27

16 48 Erling Torvund MHI NOR 00:48:39

17 50 Tore Hansen Lillesand NOR 00:48:48

18 52 Helge Stegemoen Kr.sand løpeklubb NOR 00:49:08

19 4 Lauritz Dyrkolbotn MK Ime NOR 00:50:11

20 21 Helge Sletten MHI NOR 00:51:05

21 1 Arne Brattelid MHI NOR 00:54:04

22 15 Erik Skuland Kristiansand Triathlon NOR 00:57:29

23 51 Gustav Stegemoen Kr.sand kampsportsenter NOR 01:08:25

24 35 Willy Reppe Froland NOR 01:14:06

Klasse: DAMER KONKURANSE

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km

================================================================================================

1 22 Eli Åse Grisledal NOR 00:45:29

2 10 Janicke Yttervik Grimstad Løpeklubb NOR 00:48:20

3 7 Karina N Tryland Vassmyra NOR 00:52:20

4 6 Nina Tveten TPIL NOR 00:53:18

5 32 Birte Gauslaa Hansen LIL NOR 01:14:06

Klasse: HERRER MOSJON

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km

================================================================================================

1 37 Jan Åge Sakariassen Lyngdal NOR 00:39:46

2 30 John Arne Mathisen NOR 00:41:45

3 49 Eirik Hageland GE Healthcare NOR 00:46:29

4 44 Arvid Haaverstad Herreklippen NOR 00:48:31

5 5 Arne Stensland Sykkelklubben Lyngdal NOR 00:54:18

6 39 Nikolai Nesje NOR 00:54:47

7 40 Leif Nesje NOR 00:54:50

8 31 Lars Gustumhaugen Team Spregevig NOR 00:55:55

8 19 Tor Johannessen Spregevig NOR 00:55:55

10 53 Carl Ellingsen Kystverket NOR 00:56:41

11 47 Espen Bentsen Team Bentsen NOR 00:57:45

12 18 Audun Håland NOR 01:05:34

13 36 Kurt Hodnemyr Spregevig NOR 01:26:01

8 Lars Try Tvedestrand IF NOR

Klasse: DAMER MOSJON

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km

================================================================================================

1 45 Mette Gjødestøl NOR 00:51:40

2 38 Hanne Kråkeland Vassmyra Damene NOR 00:52:16

3 41 Hanne Hillesund Vassmyra Damene NOR 00:53:32

4 12 Lone Heltevik Arendal Triathlon NOR 00:55:10

5 9 Tone Mathiesen NOR 01:01:44

6 26 Bente Gravdal NOR 01:06:15

7 28 Judith Mathisen NOR 01:25:56

Halvmaraton

Klasse: HERRER MOSJON

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 261 Steinar Knutsen VAF BIL NOR 01:44:14

2 200 Tor Olav Isaksen Mandal NOR 01:45:24

3 215 Vegard Knudsen NOR 01:47:00

4 212 Svein-Erik Ausen NOR 01:56:49

5 211 Arild Saurdal FKBI NOR 02:07:25

6 210 Arvid Ljosdal Tonstad NOR 03:26:04

Klasse: DAMER MOSJON

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 258 Gudrun Fladen Vassmyra Damene NOR 01:55:14

Klasse: HERRER JUNIOR

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 202 Kyrre Haugen Team Skap NOR 01:45:59

2 201 Christian Borges Isene Team Skap BRA 01:59:29

3 203 Max Elias Langeland Team Skap NOR 02:19:30

Klasse: HERRER AKTIV 21-34

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 245 Abraham Syum MHI NOR 01:12:39

2 227 Frode Kristiansen Klubbløs IL NOR 01:22:58

3 228 Marius Engeland Kr.sand løpeklubb NOR 01:27:13

4 242 Daniel Straum Vegårshei IL NOR 01:27:47

5 250 Even Skuland Vågsbygd Runners NOR 01:33:08

6 207 Lasse Danielsen Holum IL NOR 01:51:39

7 224 Torjus Aasland Åseral IL NOR 01:53:00

8 2 Merhawi S. Berhe MHI NOR 02:12:09

Klasse: DAMER AKTIV 21-35

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 222 Viviana Hiis Arendal Triathlon NOR 01:28:27

2 204 Marit Rossing Stavanger F.Spirit NOR 01:34:26

3 208 Svanhild Tronstad NOR 01:46:07

4 244 Hege Østerhus NOR 01:56:03

5 260 Anette Walvick NOR 02:05:40

Klasse: HERRER VETERAN 35-39

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 221 Jan Dvovak Farsund Padleklubb TSJ 01:29:01

2 241 Øyvind Bergan Vegårdshei IL NOR 01:29:36

3 265 Truls Bergmann Kr.sand Løpeklubb NOR 01:29:49

4 235 Dag Christoffersen NOR 01:30:43

5 263 Morten Bentsen Team Bentsen NOR 01:46:24

6 226 Erik Songe-Møller Kråkeklubben NOR 01:48:03

Klasse: DAMER VETERANER 35-39

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 243 Ingrid Ukkelberg MIL NOR 01:23:16

2 205 Randi Marie Dyrkolbotn MHI NOR 01:29:33

3 262 Kristin Hægeland NOR 01:54:41

Klasse: HERRER VETERAN 40-44

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 257 Endre Walvick Walvick Bygg NOR 01:25:28

2 264 Edvin Fladen Zmart Race NOR 01:41:32

Klasse: DAMER VETERANER 40-44

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 254 Ellen Karlsen Vassmyra Damene NOR 01:56:40

Klasse: HERRER VETERAN 45-49

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 234 Trym Dalene KIL BIL NOR 01:29:34

2 256 Lars Kristian Larsen MHI NOR 01:30:01

3 249 Trygve Sirnes Mandal VGS NOR 01:38:42

4 225 Ronald Røysland Arendal Triathlon NOR 01:42:11

5 236 Håkon Heddeland MIL NOR 01:43:59

6 238 Rune Jakobsen Hånes NOR 01:44:24

7 248 Jan Terje Vikse NOR 01:47:48

Klasse: HERRER VETERAN 50-54

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 240 Bernt Mushom Lyngdal NOR 01:23:32

2 231 Reinhold Rønstad Kr.sand løpeklubb NOR 01:31:10

3 233 Nils Kristian Aarsland Kr.sand løpeklubb NOR 01:32:26

4 255 Geir Walther Spb Sør NOR 01:33:12

5 223 Rolf Aasland Åseral IL NOR 01:33:56

6 214 Stein Andersen G.E. Healthcare NOR 01:42:28

7 252 Chris Michelsen NOR 01:50:26

8 216 Sven Arthur Ljosland FVN NOR 01:59:06

Klasse: DAMER VETERANER 50-54

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 251 Kari Holte Ellingsen NOR 01:42:41

Klasse: HERRER VETERAN 55-59

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 246 Rune Fredriksen Mandal Hotel NOR 01:28:27

Klasse: DAMER VETERANER 55-59

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 206 Inger Saanum G.E. Healthcare NOR 01:25:12

2 237 Julia Fidjeland TYS 01:34:27

3 239 Anne Bjørsom Mandal kommune NOR 01:59:38

Klasse: HERRER VETERAN 60-64

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 219 Gunnar Aarseth Spirit NOR 01:31:46

2 220 Steinar Wergeland MHI NOR 01:36:54

3 229 Knut Owing Kr.sand løpeklubb NOR 01:38:32

Klasse: HERRER VETERAN 65-69

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 232 Gunnar Bjørn Solfjeld Tvedestrand T&IF NOR 01:36:33

2 209 Åge Hansen NOR 02:00:18

3 259 Arne Pedersen Revmatiker foreningen NOR 02:01:02

Klasse: HERRER OVER 70

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km Mål

========================================================================================================

1 217 Odd G Nordstrøm Vigmostad NOR 02:04:51

2 213 Steinar Skarås Sokndal NOR 02:05:30

Maraton

Klasse: DAMER BEDRIFT UNDER 35

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 426 Xiaoping Sun CHI 00:48:07 02:26:07 03:25:19

Klasse: HERRER AKTIV 21-34

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 439 Robert Bue Marnardal IL NOR 00:42:15 02:06:19 02:58:08

2 406 Ruben Gullesen NOR 04:22:48

Klasse: HERRER VETERAN 35-39

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 434 Terje Skøien KOMKAM NOR 00:41:05 02:02:27 02:54:54

2 408 Per Myklebost NOR 00:45:18 02:21:19 03:31:46

3 400 Arild Sletten Holum IL NOR 00:45:17 02:20:57 03:32:07

4 407 Ole Jørgen Andresen NOR 04:22:48

Klasse: HERRER VETERAN 40-44

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 421 Kjell Gunnar Gjerdal MHI NOR 00:45:06 02:17:51 03:19:19

2 437 Jan Kristian Stordrange NOR 00:54:18 02:51:14 04:06:38

Klasse: DAMER VETERANER 40-44

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 432 Grete Rugland Konsmo IL NOR 00:51:20 02:38:21 03:50:39

2 412 Nina Kristoffersen NOR 03:00:44 04:18:00

Klasse: HERRER VETERAN 45-49

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 420 Arne Tregde Farsund Svømmeklubb NOR 00:45:43 02:18:02 03:16:44

2 419 Bjørn Christensen Rygge IL NOR 00:46:17 02:20:06 03:24:59

3 433 Rony Cortes NOR 00:53:17 02:52:58 04:19:45

Klasse: HERRER VETERAN 50-54

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 418 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL NOR 00:48:46 02:26:20 03:26:38

2 422 Bruno Pålsson Ranrike Ultraløperklubb SWE 02:47:07 03:59:11

3 435 Svein Olsen Spangereid IL NOR 00:48:35 02:50:11 04:04:34

4 411 Gunnar Nordbø NOR 03:16:47 04:48:54

5 409 Allan Svendsen NOR 02:38:34 05:05:55

Klasse: HERRER VETERAN 55-59

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 429 Torleiv Haus Boyne FIK NOR 00:46:16 02:20:04 03:22:45

2 401 Geir Rune Storkås NOR 02:58:44 04:47:16

3 404 Oddbjørn Aamodt Bryne Triatlonklubb NOR 03:34:24 05:22:12

Klasse: DAMER VETERANER 55-59

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 417 Liv B. Jegteberg Lysta SKL Vidar NOR 02:48:55 05:26:04

2 403 Lise Lithun Gjesdal Il NOR 04:00:47 05:55:13

Klasse: HERRER VETERAN 60-64

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 402 Sigurd Lima Gjesdal Il NOR 04:00:42 05:55:13

Klasse: DAMER VETERANER 60-64

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 436 Kjellaug Fjordheim Kr.sand løpeklubb NOR 00:55:36 02:54:46 04:11:09

Klasse: HERRER VETERAN 65-69

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 415 Torstein Østevik Klepp IL NOR 02:53:09 04:14:25

2 413 Kristen Bue Marnardal NOR 03:07:46 04:44:03

Klasse: HERRER OVER 70

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 416 Harald Sel Bryne FIK NOR 02:33:32 05:10:56

Klasse: HERRER RULLESKI

Plass StartNr Navn Klubb Nation 10 km 20 km 30 km 42 km

========================================================================================================================

1 425 Kristoffer Pettersen Kr.sand løpeklubb NOR 01:51:02

2 423 Asle Foss Kvås IL NOR 01:56:25

3 438 Bjørn Aanensen NOR 02:09:05

4 431 Rune Lia Ryvingen Skiklubb NOR 02:11:14

5 427 Glenn Omland Flekkefjord Skilag NOR 02:12:58

6 410 Øyvind Wilhelmsen Conoco Phillips BIL NOR 02:33:42

7 430 Bjørn Løining Conoco Flekkefjord Ski NOR 02:33:44

8 428 Terje Log Flekkefjord Skilag NOR 02:37:46