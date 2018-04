Ny vinner fra Tjomslands kanonårgang

KRISTIANSAND: På en kveld hvor supertraveren Tekno Odin gikk på et nederlag i det innledende løpet på Sørlandets Travpark fikk trener Øystein Tjomsland en solid opptur i det avsluttende løpet med nok en triumf for et 3-årstalent. Tekno Odin leverte på ingen måte noe dårlig løp, men fikk for langt frem fra sitt lange tillegg. Selv om han travet den overlegent raskeste kilometertiden i løpet, holdt det "bare" til en fjerdeplass.

– Hesten går et bra oppløp, men det er vrient med 60 meters tillegg. Han trenger å gå løp for å få opp hardheten og den tøffheten til slutt igjen, men vi er på gang, forsikret Tjomsland etter løpet.

Da sørget den tre år gamle debutanten Magnums Romeo for en solid opptur for Tjomsland. Hingsten holdt seg på beina i sluttfasen da flere av konkurrentene galopperte, og viste flott innstilling da han kom først til mål på 1.33,0/2140 meter. Dette var det andre stortalentet som vant løp allerede i 2018 fra hjemmetrenerens særdeles spennende unghestårgang.

– Jeg blir skuffet dersom dette er den siste av mine 3-åringer som vinner løp i år, vi har ambisjoner om at de fleste skal klare det før året er omme. Vi har to-tre andre kanoner på lur også, røpte Tjomsland i seiersintervjuet.

–Vi fikk en litt dårlig start, men han avgjorde ganske kontrollert etter en rask sisterunde. Magnums Romeo var tidlig fremme i fjor, men man ønsker ikke å kjøre disse unghestene i bunn til å begynne med. Det er godt å ha noe spart, ikke minst for å gi hestene selvtillit, understreket Tjomsland overfor TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Høykapable Troll Svenn sørget for Vegårshei-jubel da han sammen med Eirik Høitomt tok seg av V65-finalen på råsterkt vis. Den seks år gamle vallaken, som trenes av Kjell Løvdal, fikk ingenting gratis underveis i løpet, men koblet likevel et sikkert seiersgrep kort før mål. Dette var hestens 15. seier i det 40. forsøket i karrieren. Vinnertiden ble 1.26,2/2160 meter.

– Det er det jeg sier; når Troll Svenn kommer opp på siden av en annen konkurrent, hest mot hest, da taper han ikke. Han er ordentlig tøff, og nå har han gått fire løp på rad uten å galoppere. Det er ikke verst, sa en fornøyd Kjell Løvdal etter løpet.