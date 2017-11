Teddy lever opp til forventningene

Familien Roland fra Bjelland i Vest-Agder lever og ånder for travsporten. Da fem år gamle Will Teddy onsdag kveld tok sin andre strake seier og imponerte ved seier i et V76-løp på Bjerke Travbane, var det samtidig et bevis på at familietradisjonene gir resultater. Bak Will Teddy står ikke mindre enn tre generasjoner Roland. 22 år gamle Andrea Roland er medeier og vanligvis førstekusk på hesten, pappa Rudolf er og medeier og trener, mens bestefar Knut er oppdretter av den flotte vallaken.

Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdag kveld var det Gunnar Austevoll som fikk æren av å kuske sørlandshesten inn til seier på 1.28,3/2140 meter, hestens andre strake seier og den tredje for året.

– Will Teddy er en veldig fin hest. Konkurrentene kom aldri i fatt da jeg økte tempoet suksessivt under sluttrunden, fastslo en fornøyd seierskusk på seremoniplass.

Det var på nettopp Bjerke Travbane lillebror Will Prinsen i september vant Norsk Travderby, det største løpet man kan vinne med en norskfødt travhest, og storebror Will Teddy ville ikke være dårligere på hovedstadsbanen.

– Han har litt å leve opp til, Will Teddy. Jeg hadde ikke så mye seierstro i dag, men hesten overbeviste, fastslo Andrea Roland etter familieseieren.