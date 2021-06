Kristiansander til VM: – En ny utfordring

I dette mesterskapet, som arrangeres i Tsjekkia fra 7. til 11. juli, skal Syvert ro dobbeltfirer (4x), og i denne båtklassen ror fire utøvere med to årer hver. Dette er det første verdensmesterskapet for den unge kristiansandsroeren siden fjorårets junior-VM ble avlyst allerede før han fikk muligheten til å kvalifisere seg.

– Det er en ny utfordring for meg å ro i lagbåt, da jeg har rodd mest singlesculler tidligere, sier Syvert.

God Kristiansand-historikk i VM

Den høyreiste roeren måler hele 2,05 meter på strømpelesten og håper å kunne bli blant de ti beste i årets VM. Han har ladet opp til mesterskapet sammen med resten av laget i Oslo.

– Min rolle i båten er å følge «stroken» og komme med mye «power» slik at båten oppnår høyest mulig fart. Vi er et nytt lag som skal ro sammen og vi har hatt god progresjon, men vi har fortsatt mye å jobbe med for å utvikle oss videre, påpeker han.

Han er den sjette utøveren fra Kristiansand Roklubb som er sendt til verdensmesterskap på U23- eller juniornivå i løpet av de 12 siste årene. De øvrige har vært Truls Albert i 2009, Joakim Bøhn i 2012 og 2013, Hanna Gailis Inntjore i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, Oskar Sødal i 2014 (reserve i 2016) og 2017 og Oda M. Aagesen i 2017 og 2018.

Syvert satte i fjor verdensrekord på romaskin for junior og han er tidligere juniornorgesmester i singlesculler.

– Han er en sympatisk og intelligent roer, med høy fysisk kapasitet. Han har vist enestående prestasjoner. Den eneste bakdelen er at han er ujevn i vannet. Men han er veldig talentfull, har Johan Flodin, Norges landslagssjef i roing, tidligere uttalt til Fædrelandsvennen.

Til toppuniversitet i USA

Norge stiller med fire båter i U23-VM og Syvert skal ro sammen med Jonathan Wang-Norderud og Andreas Dugstad Sørgaard fra Christiania Roklubb og Fredrik Reite fra Ålesund Roklubb i den norske dobbeltfireren.

Til høsten reiser Syvert til det amerikanske Yale-universitet for å ro og studere i Connecticut. Yale University er et av åtte universiteter som er medlem i Ivy League, som beskrives som eliteserien i amerikansk studentroing. I studentroing konkurreres det i lagbåten åtter (8x).