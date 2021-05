Campos fikset Jerv-poeng

GRIMSTAD: De første 20 minuttene av serieåpningen var hjemmelaget klart best, og hadde gode muligheter til å gå opp i ledelsen. Litt upresist i siste tredel gjorde at vi ikke klarte å få ballen i mål.

Resten av første omgang var det stort sett vi som hadde ball og hadde god kontroll på KFUM og det de kom med offensivt. Men da det var spilt 34 minutter, fikk vertene frispark fra rundt 20–25 meter, og mot spillets gang satte Alagie Sanyang inn kampens første scoring. Vi gikk til pause på stillingen 0–1.

Iskald straffescoring

Etter hvilen var det KFUM som kom best i gang, og vi kom ikke hurtig nok opp i presset. Da det var spilt 55 minutter, var KFUM nær ved å øke ledelsen, men takket være metallet lyktes de ikke. Etter de ti første minuttene av andre omgang var gutta mer påskrudd og vi kom blant annet til en dobbeltsjanse da det var spilt 67 minutter. Etter 74 minutter ble Pibe felt og dommeren pekte på straffemerket. Campos var iskald og satt ballen enkelt i mål til høyre for keeper, og vi kunne juble for utligning. Resten av omgangen presset vi på for å øke ledelsen, men lyktes ikke. Kampen endte med det 1–1.

Kommende kamp spilles allerede onsdag. Da reiser vi til Sør Arena for å spille mot Start.