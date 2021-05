Tidligere Grane-profiler vender hjem

ARENDAL: De to kjente og kjære spillerne er tilbake og har signert for kommende sesong. Kari Anne og Ingrid har begge vært ute og høstet nyttige erfaringer henholdsvis i Stabæk Elite og Randesund/Vipers og ønsker nå å vende «hjem» og fortsette karrieren sin i Grane.

Her forteller Kari Anne om sin avgjørelse:

– Jeg startet i Grane som 15-åring. Som 21-åring flyttet jeg til en for meg ukjent storby (Oslo) for å starte på studier og fikk en gyllen mulighet til å prøve meg i eliteserien for Stabæk. Oppholdet i Stabæk var hardt, men også veldig lærerikt og givende. Jeg gikk fra å spille hele kamper og være en sentral spiller i Grane til å sitte mye på benken og kjempe enda hardere for å få spilletid i Stabæk. Det var større konkurranse om plassene og flere spillere med flere års erfaring fra eliteserien foran meg i køen. Dette ga meg en veldig vekker om at ingenting kommer gratis og at man virkelig må legge inn den harde treningen og arbeidet for å bli god. Jeg trivdes godt i Stabæk med menneskene og håndballnivået. Og ikke minst opplevelsen av å spille NM finale i Oslo Spektrum.

Vurderte å legge opp

– Jeg har alltid hatt i tankene at Oslo skulle være midlertidig og hatt Arendal og Grane-teamet i tankene. Etter oppholdet i Stabæk hadde jeg en lang periode borte fra håndballen på grunn av en skulderskade som førte til operasjon. Jeg fikk beskjed om at det var en sjanse for at skulderen ikke ville bli 100 prosent bra igjen. Jeg var ganske langt nede en lang periode og vurderte å legge håndballskoene på hylla. Jeg flyttet hjem og ble spurt flere ganger om å komme på trening, men av redsel for at skulderen ikke ville fungere og av redsel for å mislykkes, gjorde jeg ikke det med det første. Jeg måtte gå mange runder med meg selv. Før jeg i midten av desember i fjor bestemte meg for å prøve. Ta en trening av gangen. Det var da jeg skjønte at jeg kan jo ikke gi opp ennå. Jeg har savnet håndballen, jeg har savnet Grane-jentene og jeg har savnet publikummet som sitter og heier oss fram på tribunen her i Arendal.

Lærte masse i Kristiansand

Ingrid følger opp:

– Jeg har hatt et veldig fint opphold i to sesonger i Randesund. Jeg føler selv jeg hadde godt av å bytte klubb da jeg gjorde det for å utvikle meg videre som håndballspiller. Jeg var også heldig som fikk trene og være litt med Vipers første sesongen min i Randesund. Jeg lærte masse og jeg tror kombinasjonen med en stabil spillearena i 2. divisjon det første året i Kristiansand, samt å få prøve seg mot de beste spillerne i landet på trening av og til, var med på å utvikle meg.

– Det siste året har vært spesielt med tanke på korona, som selvfølgelig har påvirket også håndballen. Vi klarte målet om opprykk til 1. divisjon med Randesund våren 2020 og jeg spilte en grei sesong i 2. divisjon. Derfor gledet meg stort til å ta fatt på en ny sesong med Randesund i 1. divisjon, men denne sesongen ble dessverre veldig kort på grunn av et tretthetsbrudd i foten.

– Da det så var på tide å bestemme seg hvor neste sesong skulle spilles, kom Grane på banen og med Luka Panza på trenerbenken har de vist at de har stabilisert seg i 1. divisjon. Randesund hadde ikke alle brikker på plass med tanke på neste sesong, og det gjorde at valget falt på Grane. Noe jeg tror gjør at jeg tar enda flere steg som håndballspiller. Grane har en solid trener og en fin spillerstall, og et godt opplegg rundt laget. Det har vært to veldig fine år med håndball i Kristiansand, og jeg har fått med meg mange fine opplevelser. Men det føltes som et riktig valg å dra hjem for nå.