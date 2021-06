Trosset angsten og vant to NM-sølv

FROGNER: – Jeg tenkte på det før semifinalen i single. At hvis jeg tapte denne kampen, ville det være reprise fra sist, og jeg ville ha vært ekstra nervøs før double, sier Espeseth.

Det var nemlig i finalen i damedouble i 2018 at korsbåndet røk. Da hadde Espeseth tidligere på dagen noe overraskende tapt semifinalen i damesingle.

Men denne gangen gikk det bedre. I semifinalen beseiret hun klubbvenninne Marie Mørk (19). De to KBK-spillerne kjenner hverandre godt og spilte jevnt i de to første settene. Vilde var sterkest til slutt og vant kampen 21-16, 12-21, 21-6. Tidligere juniornorgesmester Marie Mørk vant dermed sin første individuelle seniormedalje og viste at hun er en spiller å regne med i seniorsammenheng framover.

I den andre semifinalen spilte en annen KBK-utøver. Marie Wåland (27) kjempet godt, men måtte se seg slått av Sofia Macsali fra Bergen med sifrene 21-16, 21-7.

Gikk tom i avgjørende sett

I finalen så det lenge veldig bra ut for Vilde Espeseth, som har vunnet kongepokalen to ganger tidligere, i 2016 og 2017. Hun vant første sett 21-18. I andre sett var det også jevnt, men motstanderen fra Bergen vant 21-17 og Vilde måtte ut i nok et tredjesett.

– Jeg gikk helt tom, jeg ble sliten. En liten skade, mye eksamenslesing og lenge siden forrige konkurranse har ikke vært en optimal oppladning til mesterskapet. Jeg er veldig fornøyd med tanke på forutsetningene og at jeg nå har gjennomført en god turnering i den hallen det gikk så galt i sist, oppsummerer Vilde Espeseth, som tapte det siste settet 21–13.

Godt jentemiljø

I damedouble hadde KBK hele ti spillere med. Klubben har i mange år hatt et veldig godt miljø spesielt blant jentene. Best gjorde Vilde Espeseth og Marie Wåland det. De spilte seg helt fram til finalen hvor de tapte for landslagsspillerne Natalie Syvertsen/Solvår Flåten Jørgensen fra Moss, 21-17, 21-19. I kvartfinalen hadde Syvertsen/Jørgensen også beseiret et annet KBK-par med knapp margin. Emma Wåland/Marie Mørk presset mosseparet i en kamp som endte 21-19, 25-23.

Marum imponerte

Mads Marum (22) studerer i Trondheim og har trappet ned på badmintonsatsingen. Han imponerte stort i helga og kom helt til semifinalen i herresingle. Der tapte han en jevn og velspilt kamp mot landslagsspiller Markus Barth fra Bergen, 21-15, 18-21, 21-13.

Første NM-medalje i seniorklassen

Også Jonas Østhassel (19) hadde et godt mesterskap. I herredouble spilte han sammen med Ludvig Smith-Meyer fra Sandefjord og de fikk med seg hjem en fin bronsemedalje etter godt spill i semifinalen. Dette var Østhassels første individuelle NM-medalje i seniorklassen. I mixed double spilte han sammen med Julie Marie Abusdal (18) og de var litt uheldige med trekningen og møtte de senere sølvmedaljevinnerne allerede i første kamp. Kampen var helt jevn, hvor KBK-paret tapte knepent 21-18, 19-21, 21-18.

Trener Ikmal Hussain oppsummerer helga slik:

– Alle spillerne presterte bra. Vi fikk ikke noen gullmedaljer, men vi viste at vi er den klubben som er tettest på å kunne hamle opp med landslagsspillerne. Jeg er veldig fornøyd med hva spillerne leverte.