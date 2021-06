UTØVERBLOGG: Jeg skal gripe denne muligheten med begge nevene og gi alt jeg har! Kommende lørdag braker det løs i Tallinn i Estonia hvor jeg kan kvalifisere meg til å bli med videre og kjempe om tittelen King of Kings. Dette er det største arrangementet i Europa innen kampsport og sendes live i 122 land til over 200 millioner seere. Vinner jeg i juni, er det neste målet å slåss om en tittel som ingen nordmann tidligere har hatt. Dette er det største jeg har kjempet for i min karriere så langt.

Motstanderen min i kampen lørdag heter Maksim Vorovski, og han konkurrerer på hjemmebane i Tallinn. Han er ranket som en av de beste kickbokserne i verden og blir tøff å beseire. Vi skal slåss i vektklasse 85 kilo og det er første gang jeg går kamp i denne vektklassen. Tidligere har jeg vært i vektklasse 77 kilo. Da har jeg måttet gå ned mye i vekt før innveiingen, og nå blir det gøy å få teste ut mitt ytterste potensial i en høyere vektklasse. Jeg føler meg sterkere på 85 kilo, så jeg kommer til å holde meg der i kamper fremover.

Da jeg fikk en telefon om dette oppgjøret, nølte jeg ikke med å si nei. Likevel har det vært en litt annerledes oppkjøring til denne kampen siden vi lever i en vanskelig tid under pandemien. Jeg har måtte ta det litt som det kommer og har fokusert mye på egen trening med styrke og kondisjon. Jeg har også fått jobbet med det tekniske og ser alltid etter nye muligheter. Jeg har et bra støtteapparat rundt meg og vi har fått dette til sammen. Jeg gleder meg stort og sier som jeg pleier: «Let’s go, champ!»

