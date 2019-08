NM-lederen vant i Grimstad

NM-leder Ole Chr. Veiby var favoritt foran Grimstad-løpet. Mange av de beste førerne kjørte i Grimstad i fjor, så for disse var det kjente veier som ventet. I fjor var det Frank Tore Larsen som vant i Grimstad fulgt av Anders Grøndal og Grimstad-baserte Rune Danneborg på tredje.

Løpet var årets femte NM-runde etter at det var kjørt to på vinterføre og to grusløp så langt i år. Deltakerne hadde ni fartsetapper foran seg lørdag morgen med totalt 72 km.

I NM-klassen for de firehjulsdrevne internasjonale bilene, var det Ole Christian Veiby fra KNA Kongsvinger i VW Polo GTI R5 med sin svenske kartleser Jonas Andersson som kjørte raskest og tok den store pokalen. Før Grimstad hadde de kjørt inn 83 poeng etter å ha vunnet to runder. Veiby bekreftet under premieseremonien på Apotekergården i Grimstad at de skal kjøre årets to siste runder.

– Det er gøy å kjøre i Norge og spesielt på asfalt. Vi kjører vanligvis EM- og VM-runder internasjonalt og et NM-rally er noe vi ønsker å delta på, sa en fornøyd Veiby.

Fjorårsmester på andreplass

På en andreplass 49 sek bak Veiby kom fjorårets mester, Anders Grøndal i sin helt nye Ford Fiesta R5. Grøndal kjører for Asker & Bærum Motorsport sammen med kartleseren Marius Fuglerud. Grøndals bil skal utvikles videre og de hadde flydd over en tekniske spesialist fra England for å finjustere understellet foran Grimstad-løpet.

– Nå har vi god kompetanse på forrige modell Fiesta R5 og med en helt ny bil starter vi på nytt med å bli kjent med å bygge optimale egenskaper, sa Grøndal etter målgang.

På en tredjeplass kom Frank Tore Larsen i Ford Fiesta R5 fra NMK Modum & Sigdal og kartleser Morten Erik Abrahamsen 1 min og 27 sek bak vinneren. Larsen vant KNA Sommer Rally Grimstad i fjor.

– Vi fikk problemer med girkassen, så her var det bare å komme seg i mål uten å bryte løpet, sa Larsen etter målgang.

Flere rekorder

Også publikumsarrangementene på Lia, Skiftenes og på torvet satte nye rekorder. Arrangørene stipulerer antall publikummere til rundt 6000 ute i løypene, 1000 på torvet og storskjermen,

3000 lyttere på rallyradioen og 10.000 seere på direktesendingen. Nytt av året var salg av Rally Pass til kr 50 med shuttlebusser. Dette var populært og foreløpig oppsummering viser at 480 personer benyttet dette tilbudet til og fra sentrum.

Det var 9. gang KNA Rally Grimstad ble avholdt på lokale veier.

Kommunens ordfører Kjetil Glimsdal aktivt til stede på direktesendt tv. KNAs president Finn Eirik Eilertsen bekreftet på direkten at det allerede nå er ønskelig at det blir løp i Grimstad også neste år.

Takknemlige

Ut over den suksessfulle rally-helgen ønsker den lokale KNA-organisasjonen igjen i år å uttrykke takknemlighet til både lokalmiljøet, samt ikke minst Grimstad kommune og veieier Statens vegvesen. Det å omdanne trafikale knutepunkter til fartsetapper for et moderne rally med tilhørende aktiviteter på torvet, familieaktiviteter og andre attraksjoner, kan kun virkeliggjøres med hjelpsomhet og forståelse fra lokale myndigheter, instanser og ikke minst beboerne i nærområdet.

Det er med stor begeistring og stolthet, at vi i organisasjonen ser tilbake på dette års utgave av KNA Rally Grimstad. Som helhet har KRG opplevd markant framgang i både antall deltakere, samarbeidspartnere og ikke minst på tilskuerfronten med dette års rekorder! Vi er takknemlige for det store antall publikummere, som i avgjørende grad er med på å løfte den samlede opplevelsen for alle involverte. Samtidig kan vi ikke få takket nok alle våre mange frivillige. De leverer et stort stykke arbeid i forbindelse med KRG og er en viktig nøkkel til den gode opplevelsen, våre deltakere og publikummere har med KNA Rally Grimstad.