Bymisjonen slår til på golfbanen

KRISTIANSAND: - Golfspillere kjører Jaguar. Rusavhengige henger på plata. Begge deler er helt feil. Vi må bryte ned forestillingen om hverandre – ingen er bare det du ser"

Klar tale fra tiltaksleder Geir Tony Teigland i "Enter" i Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Mandag var han en av innlederne på seminaret Golf Grønn Glede (GGG) på Bjavann Golfbane.

GGG er en målgruppe for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging. Det inkluderer blant annet rusavhengige, personer med psykiske helseproblemer, uføretrygdede, langtidssykemeldte, funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hoverte- og lungesyke, diabetes med mer.

71 spillere fra Sør-Norge innen disse kategoriene møttes til turneringen GGG-open på Bjaavann, en turnering som ble åpnet av ordfører Harald Furre og som ble en knallsuksess.

Inkludering

Filosofien til Bymisjonen er blant annet inkludering i samfunnet. Tidligere rusavhengige som finner sine interesser innenfor trening, kultur og friluft kobles gradvis inn mot andre lag/foreninger som driver med det samme. Men at de havnet på golfbanen skjedde den motsatte vei, forteller Teigland og legger til:

– Det var Bjavann golfklubb ved Per Anders Havnes som for tre år siden inviterte seg inn til Bymisjonen. Vi sendte ut en sms til 250 tidligere rusavhenge og 20 personer troppet opp på et info-møte med Havnes. Det var interesse og vi etablerte en aktivitetsgruppe, og det essensielle er at gruppa er ansvarlig for å holde det i gang. De styrer selv virksomheten. Det har absolutt vært vellykket. Vi har blitt tatt godt imot, aktivitetsgruppa får låne utstyr og god oppfølging.

– Nå har vi et titalls tidligere rusavhengige som spiller på mandagene når Bjaavann arrangerer Golf Grønn Glede og som også spiller oftere. Flere av dem er også blitt medlem av klubben. Vi har golfere fra 20- til 70 år. Om kort tid drar åtte av dem til Blokhus Golfcenter for å spille golf. De la også inn en Danmarks-tur i fjor. De kan nå fylle det som er vanskelig, fritida, med en viktig aktivitet og et sosialt fellesskap og si at jeg er en golfer og medlem i en golfklubb. Det gir et ressursperspektiv.

Bymisjonen har også aktivitetsgrupper innen sykkel, kajakk, jeger og fiske, triatlon, crossfit og yoga.

Fortsatt myteomspunnet

Marit Wiig, golfpresident, var helt klart imponert over samarbeidet mellom Bjaavann Golfklubb og Bymisjonen, og hun la heller ikke skjul på at det var noen myter å knekke ved denne sporten:

– Vi er opptatt å få en sosial profil og få bukt med myten om at golf er en snobbesport og en dyr sport. Men her trenger vi drahjelp for å vise hva golfsporten er for noe, sa presidenten som innrømmet at sporten hadde problemer med å nå fram til Helsedepartementet og sentrale myndigheter

– Det som er vesentlig for golfsporten er å fremme at dette er folkehelse og kan drives av alle uavhengig ferdigheter. Sporten er også skreddersydd for pensjonister, noe undertegnede kan skrive under på med de største bokstavene. Du kan ta ett hull, to hull etc. eller full runde på 18 hull. Du kommer ut i frisk luft i naturskjønne omgivelser.

Imponert ordfører

Bjaavann golfbane er muligens den flotteste park i Kristiansand. Noe også Harald Furre nevnte:

– Vi har vårt å stri med i kommunen med hensyn til vedlikehold. Men her er alt på stell ..., sa ordføreren om tilstanden på banen til klubben, der dugnadsinnsatsen til medlemmene er avgjørende for at det skal gå rundt.

For øvrig var det imponerende å følge gutta fra Bymisjonen. De hadde virkelig dreis på køllene og det var lange utslag, gode innspill og presisjon på green.