Travtips Sørlandets Travpark 28. juli

Valle Hugo kom ut etter lang pause sist og galopperte inn på den siste svingen. Så ut til og ha masse krefter og vi setter det på uturskontoen. Har nå trukket et fint startspor og jeg tror han sitter tidlig i tet. Derfra har Vidar Tjomsland og Valle Hugo en solid vinnersjanse. Omgangens banker.

V65-1 2140 volte til v/500,750 Start 18.15

1 Will Lita C Rol Variabel, men kan en del. C 2 Fjord Jerka L Kol Sjokkvant nest sist. B 3 Kringeland Enok J Eri Av de bedre. B 4 Will Teddy R Rol Har bra toppnivå. C 5 Havblikk V Tjo To løp i kroppen. C 6 Mietor E Høi Bra på sitt beste. B 7 Ask Eld Å Ten Feil sist. Kan mye. A 8 Bacchus Ø.K. T Sol Meget bra toppnivå. B

Ask Eld-Bacchus Ø.K.-Mietor Outs: Kringeland Enok

7 Ask Eld har vært tøft ute i den seinere tid og bitt fint ifra seg selv om det ikke har resultert i noen førsteplasser. Har 40 meter tillegg, men i et lite felt behøver det ikke bli så feil. 8 Bacchus Ø.K. var i strålende form tidligere i sommer, men har ikke hatt den helt samme formen i det siste. Er mer enn god nok på sitt beste. 3 Kringeland Enok fikk et tøft løp sist og galopperte på vikende front i den siste svingen. Får han tet, kan han fort lede dette løpet til mål er passert. 6 Mietor har bra toppnivå. Viste sist at han er på vei mot formen selv om det ble galopp på oppløpet.

V65-2 2140 autostart Start 18.35

1 Thai M. Out T Rei Premie som gjelder. C 2 I.D. Visualistic H For Ikke vist noe. C 3 Cabelino J Eri Har kapasitet. C 4 Tarantino Hawk E Høi Skuffet litt sist. Kan bedre. B 5 Color Blind J Han Fint løp på papiret. B 6 Loveyou Hangover D Dal Vinnerhest. A 7 Ohio Royal L Kol Kommer ut etter pause. B 8 Ixelle Bolets Å Ten Debuterer i Tjomsland regi. B 9 Whistleblower P Kal Premie som gjelder. C 10 Ultimate Love T Sol Fint toppnivå. B

Loveyou Hangover-Ohio Royal-Color Blind Outs: Ixelle Bolets

6 Loveyou Hangover har vært veldig flink og vunnet fem av åtte løp. Litt bekymret ble jeg etter den siste innsatsen der han feilet seg vekk. Har ikke startet på fire uker og om de fant noe «smårusk», er han garantert blitt behandlet. 7 Ohio Royal var meget god sist han gjestet Sørlandets Travpark. Dundret da til tet og vant enkelt. 8 Ixelle Bolets er vond å plassere, men hun har gjort fine løp i Nederland. Er herdet og skal ha en fin sjanse selv fra et dårlig spor. 5 Color Blind har gjort fine løp på sutten. Sist spurtet han flott, men det ble for langt fram. Nest sist ble det sølv bak gode Sam The Man på en sterk tid.

V65-3 2140 volte til v/80 Start 18.55

1 Eiklands Faks J Und Feilfritt sist. Premie. C 2 Grude Tilla V Tjo Bra. Kommer ut etter liten pause. B 3 Dale Lise G Mik Litt fast sist. B 4 Mykle Odin T Erg Gikk fint til tredje sist. B 5 Trø Ennius Å Ten Gikk ok sist. Enda bedre nå. B 6 Glans Tider L Kol Kapasitet for seier. B 7 Kos Frigga A Frø I meget fin form. B 8 Holen Storm T Sol Spurtet fint sist. B 9 Kleppe Spødå E Høi Har hatt en fin sommer. A 10 Lille Odin H Tha Kjemper om en trippelplass. B

Kleppe Spødå-Kos Frigga-Grude Tilla Outs: Dale Lisa

9 Kleppe Spødå er ei flott hoppe i fin utvikling. Er rask fra start og finner seg nok en fin posisjon på direkten. Kjemper i toppen. 7 Kos Frigga har vært meget bra i sine to siste løp. Er med på Fotoet denne gangen også. 3 Dale Lisa gikk fint sist og ble til slutt sittende fast med krefter spart. OBS. 2 Grude Tilla er ei flink fireårshoppe som har et bra toppnivå. Kommer nå ut etter en liten pause og hun må tas på alvor på direkten.

V65-4 2140 autostart Start 19.15

1 Alvin Tyr H For Holder fin form. A 2 Valle Hugo V Tjo Galopperte i den siste svingen sist. C 3 Haugestad Losen L Jul Svak sist. C 4 Tangen Trym L Kol Satt fast sist. OBS. B 5 Odin Faks T Flø Kapasitet i massevis. B 6 Bjønnum Jerka E Høi Gikk bra sist etter startgalopp. B 7 Brenne Vikki Å Ten Usikker form etter pause. B 8 Bjønnum Baus P Kal Bra nok, men dårlig spor. B 9 Kringelandtraven J Eri Forbedret sist. B 10 Jerkeld Frøya S Juk Galopperte sist. C 11 Lille Senumsprinsen J Und Får seg en premie. C

Valle Hugo-Bjønnum Baus-Odin Faks Outs: Tangen Trym

2 Valle Hugo kom ut etter lang pause på Sørlandet sist. Galopperte trolig bort en topplassering i den siste svingen. Fra et fint spor kan han fort lede dette løpet hele veien. Sjansebanker. 8 Bjønnum Baus vant nes sist etter en fin spurt på travparken. Har et iskaldt spor, men han er flink på startsiden og kan skaffe seg en fin posisjon på direkten. 4 Tangen Trym er virkelig pågang. Satt dønn fast sist og viste form. Det var det første løpet hans på et halvt år.

V65-5 2140 volte til v195 Start 19.35

1 Exploitmyday T Sol Galopperer hver gang. B 2 L.J.'s Sonador E Høi Spurtet flott sist. B 3 Circus Va Bene A And Mye galopp, men kan litt. C 4 Daily News J Eri I knallform. Kan lede lenge. A 5 Camillo Neo S Juk Holder fin form. C 6 Rebella Mystic L. J Und Tøft ute sist. B 7 Gaia B.R. Å Ten Spurtet strålende sist. B 8 Ithinkiama Genius D Dal Skuffet sist kan mye bedre. C 9 Donovan B.R. K Sør Kommer ut etter lang pause. C 10 I See U. One L Kol Spurtet ok sist. C 11 Lonely Warrior F Lin Premie som gjelder. C

Daily News-Gaia B.R.-L.J.`s Sonador Outs: Rebella Mystic L.

4 Daily News har funnet en skikkelig toppform. Blåste til tet sist, men fikk ikke ligge i fred. Etter en tøff tur spant han unna og vant med et par lengder. Kan fort lede hele veien. Verst imot blir 7 Gaia B.R., som har vært knallgod i det siste selv om det ikke har resultert i noen triumfer. Nest sist var hun tøft ute og satt litt stengt og fikk ikke kjørt for fullt. Sist spurtet hun strålende fra jumboplass til femte. Er hun på skuddhold, skal hun absolutt sees med vinnersjanse.

V65-6 2140 autostart Start 19.55

1 Erga Jokeren T Erg Galopperte i seierskampen sist. B 2 T.M. Stjerna T Sol Vant sist fra tet. Litt tøffere nå. B 3 Faksen U.N. J Und Ledet lenge sist. C 4 Tangen Frikk G Mik Debuterer i ny regi. A 5 Lome Perla P Kal Spurtet flott sist. B 6 Tintin J Eri Litt feil sist. B 7 Langaard Siv Å Ten I fin form. C 8 Flammen Julie V Tjo Vant sist. Tøffere nå. C 9 Eikjærva E Høi Galopperte i den siste svingen. B 10 Trø Flax D Dal Femte sist på sterk tid. C 11 Jerkla O.K. L Kol Sjokkvant tredje sist. B

Tangen Frikk-Erga Jokeren-T. M. Stjerna Outs: Eikjærva

4 Tangen Frikk har tidligere vist at han er bedre enn disse han møter i V65-finalen. Er dessverre litt tråkk og egenrådig, men om den nye treneren Geir Mikkelsen har fått sluppet opp «bremsen», skal han ha en solid vinnersjanse på direkten. 1 Erga Jokeren innehar også høy kapasitet. Galopperte i kamp om seieren sist han startet. Kommer nå ut etter en liten pause og jeg forventer at han biter godt ifra seg her. 9 Eikjærva er luringen i dette løpet. Galopperte inn mot oppløpet i V75 en sist, men kom tilbake i stor fart og beviste sin form. Kan få et fint løp og hun kan avslutte fort.

Lite V65-forslag:

V65–1: 7–8–3–6–2

V65-2: 6 Loveyou Hangover

V65-3: 9-7-3

V65-4: 2 Valle Hugo

V65-5: 4–7

V65-6: 4-1-9

90 kroner

Stort V65-forslag:

V65–1: 7–8–3–6–2

V65-2: 6–7–8–5–4–10

V65-3: Alle 10

V65-4: 2 Valle Hugo

V65-5: 4–7

V65-6: 4-1-9

1800 kroner