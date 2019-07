Storskytterne møtes før Landsskytterstevnet

De tre stevnene i andre runde av Frendecupen arrangeres av skytterlagene Kristiansand og omegn, Froland og Drangedal. Norges beste skyttere tester skyteformen noen dager før det braker løs på Evje, og vi får en god indikasjon på hvem som kan forventes å kjempe om de gjeveste trofeene under Landskytterstevnet (LS).

Kristiansand og omegn skytterlag starter med skyting på Farvannet tirsdag, og holder det gående til lørdag. Leder i laget, Kjell Arild Kleivkås, har alt under kontroll.

– Vi har en fantastisk gjeng med frivillige som har stått på siste uka for å få alt klart til stevnestart. Vi arrangerer også Frende Cup i Stang- og felthurtigskyting, så det blir noen hektiske dager. Skytebanen har god kapasitet, og vi regner med at det kommer en god del skyttere innom som ikke er påmeldt.

Laget har flere skyttere som kan hevde seg i toppen.

– Våre to beste skyttere Tor Arnfinn Homme og Kim Johan Vemmelvik er gode nok til å kjempe i toppen. Ellers har vi mange Agder-skyttere som kan gå helt til topps.

Hvert skudd kan følges på nett, og tar du en tur til Farvannet kan du nyte god bevertning og følge samtlige skyttere via storskjermer i skytterhuset.

Norgesmesterskap i skogsløp med skyting

Kristiansand og omegn skytterlag arrangerer også NM skogsløp med skyting, sprint og stafett. Mesterskapet gjennomføres onsdag 31. juli, og det er påmeldt i underkant av 100 løpere. Denne øvelsen ligner på skiskyting. Deltakerne i grovfelt løper 3 km med to skytinger, og må gjennom en runde i strafferunde for hver bom. I finfelten er løypa 2 km, ellers tilsvarende opplegg som for grovfelt.

Med puljevis fellesstart vil første utøver i mål bli norgesmester, så det blir en spennende konkurransedag på Farvannet.