800 stafett-ungdommer på stadion

KRISTIANSAND: Hver skole hadde blandede gutte- og jentelag der de løp 200 meter fordelt på åtte etapper. Det fine været var med på å sette en fin stemning rundt arrangementet, i tillegg til tilskuerne som heiet. Deltakerne fikk også lov til å prøve andre friidrettsaktiviteter og flokket seg rundt 60 meteren, kulestøt og lengdehopp.

I år som i fjor ble Tinestafetten arrangert av tredjeklassingene på KKG. De hadde selv ansvar for alt fra kiosk til planlegging. De klarte også å få inn 4000 kroner på salg i kiosken som blir gitt til Kreftforeningen.

Helene Nodeland (18), som var med å arrangere, var spesielt fornøyd med hvordan Tinestafetten hadde blitt gjennomført:

– Arrangementet synes jeg ble veldig flott, det er veldig gøy å se på den idrettsgleden og stemningen som var rundt løpene i dag, sier hun.

Hvert år arrangeres Tinestaffetten for 6–9. klasse, og det hele startet for over 20 år siden. I år var rundt 107 000 elever påmeldt til over 280 Tinestafetter over hele landet. Det merkes at ungdommen synes det er gøy å delta, og humøret stråler når de kan være ute i fint vær. Margit Berge som går i 8. klasse på Fiskå skole er klar på at det var gøy å løpe i dag.

– Vi hadde ikke så mange forberedelser til løpet på skolen, men vi løper mye på fotball treningene, så jeg følte at jeg fikk bruk for det nå. Det var gøy å løpe og jeg følte at gjorde jeg det bra selv om det kanskje ikke gikk så bra for laget, sier Margit fornøyd og la heller ikke skjul på at det var godt å komme seg ut av klasserommet.