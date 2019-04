Pangstart for Sørlandets Vannscooterklubb

Sørlandets Vannscooterklubb ble stiftet av undertegnede 19. februar i år etter tre måneder med forberedelser og søken etter et styre som brenner for vannsporten,

Styret har gjort en strålende jobb og klubben har fått en meget god start. Allerede 20. mars dro vi i gang sesongen, da 13 vannscootere møttes på Fiskebrygga i Kristiansand for fellestur i det fine påskeværet. Stemningen var høy og flere blant gjestene på brygga måtte ta fram kameraet og filme da Alexander Føllvik i Agder Vannscooterutleie skrudde opp volumet og spilte Vannski med Broiler idet vi gjorde klar for avreise.

Se video her:

Deretter gikk turen videre forbi Dvergsnestangen-Tømmerstø-Randøya-Skippergada og det endte med en liten badepause på Haraldvigen.

Entusiastisk fellesskap

Det er snart to år siden loven om vannscooter-forbud her i Norge ble opphevet og fastsatt til bruk på lik linje som båt. Dette til stor glede for mange, men dessverre også til frustrasjon hos noen.

Det vi håper å få til med med klubben er å få samlet entusiastene til et fellesskap, ha det gøy sammen med fellesturer og samtidig ha fokus på sikkerhet og regler.

Vårt første "oppdrag" i klubben er for aktivitetsgruppa i Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder. Dette er en aktivitetsgruppe for brukere som får være med på aktivitet de ellers aldri hadde fått muligheten til.

Ønsker klubbhus

Vi har et håp om at kommunen kan hjelpe oss med et klubbhus, som kan være en base hvor vi kan møtes for å dele kunnskap og vennskap. Et lokale hvor vi kan stå og skru hadde vært fantastisk å få tilgang til. Som en nyoppstartet klubb trenger vi all den hjelp vi kan få.

På sikt ser vi på mulighetene for å ha et samarbeid med norsk idrettsforbund og åpne en treningsbane. Kanskje i framtida kan vi kjøre et NM i Aquabike her i Kristiansand.

Sjekk vår hjemmeside, Facebook-side og Instagram-konto.