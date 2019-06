Sørlandsturnere vant NM-sølv

OSLO: Lørdag gikk seniorgymnaster fra de tre samarbeidsklubbene Kristiansands Turnforening, Grimstad Turn- og Idrettsforening og Arendals Turnforening nesten helt til topp i norgesmesterskapet i temgym i Oslo.

I høst startet de tre klubbene et samarbeid for å kunne stille i seniorklassen i troppsgymnastikk. Denne helgen deltok de i sin andre konkurranse sammen. De stilte med to lag i klassen senior kvinner.

– Gjennom hele sesongen har vi lagt stor vekt på å ha det gøy, både på treninger og i konkurranse. Dette tror vi har stor betydning for våre prestasjoner. De gode resultatene kom uventet på de fleste ettersom alle lagene holder et veldig høyt nivå, derfor er det også veldig motiverende at vi klarte å kvalifisere til nordisk mesterskap, sier Hanne Sødal i Kristiansands Turnforening.

Bente Sødal

Nordisk mesterskap i teamgym arrangeres i Drammen 9. november.

