Fra bikinifitness til triatlon

BLOGG: Siden jeg var i begynnelsen av 20-årene har jeg trent jevnlig, stort sett styrketrening og løping. Jeg jobber som kontormedarbeider i et elektrikerfirma og har ei datter på fire år. I 2017 bestemte jeg meg for å trene til bikinifitness. Før det hadde jeg ikke konkurrert i annet enn i Grimstad Maraton og vært med på Holmenkollstafetten. Jeg ble medlem av Team Elite som holder til i Arendal og hadde Janne Moland som coach. Jeg trente om lag i ett år for å øke muskelmassen. Janne lagde mat- og treningsprogram til meg.

Stor opplevelse

Jørgen Orlin

Jeg stilte i Sandefjord Open i mars 2018 og klarte tredjeplass og i Oslo Grand Prix ble det åttendeplass måneden etter. Det var en opplevelse jeg ikke ville vært foruten. Miljøet i teamet var veldig godt, jeg ble kjent med mange flotte mennesker som jeg ennå holder kontakt med. Team Elite er team som har fokus på samhold og godt miljø. Coachene er dyktige og har tett oppfølging med atletene sine.

I etterkant av fitness hadde jeg lyst til å prøve noe nytt og ha et mål å trene mot. Ei venninne og jeg lurte på om vi skulle melde oss på Hove Tri, og det gjorde vi i i desember i fjor. Jeg har hovedsakelig trent mest styrketrening i forkant av Hove Tri og tiden gikk litt fort for oss begge. Vi skulle definitivt syklet, løpt og svømt mer i forveien. Siden vi ikke hadde vært med på noe lignende før, hadde vi kun som mål å gjennomføre lang løype.

Privat

Vi tok distansene i vårt tempo. Hove Tri ga mersmak selv vi helt sikkert kunne klart oss med kort løype i første omgang, men vi gjennomførte og er godt fornøyde med det. Det som var størst forskjell fra fitness og triatlon nok at man ikke hadde noen veileder eller at vekt ikke har noen betydning. Jeg har ikke hatt fokus på kalorier, men har prøvd å innta rein og variert mat, fordi jeg føler det gir mer overskudd og energi.

Ga mersmak

Siden jeg ikke har hatt noen som følger meg opp, måtte jeg selv følge med på treningen. For meg var det gøy å kunne variere mellom å løpe, sykle og svømme. Jeg har lyst til å delta på Hove Tri også neste år og muligens samme løype, men da skal jeg investere i litt bedre utstyr, sånn som landeveissykkel og trene litt mer målrettet i forkant.

Nå vil vi jo gjerne slå vår egen tid, noe jeg tror vi har god mulighet til. Jeg synes arrangementet var godt lagt opp, det var god informasjon i forkant, det hele var godt koordinert, de som arbeidet der var veldig behjelpelige og de var god stemning. Og det er alltid litt lettere og mer motiverende å ha et mål å trene mot.