1339 karuselløpere på Odderøya

KRISTIANSAND: Løypa var den samme som for to år siden, men litt lengre enn fjorårets, fordi starten da måtte legges om pga. stengt veistykke.

I normalløypa ble det hos kvinnene solid seier til Camilla Kjelleberg Netland (17:42), foran et tett beite med Kathrine Martinsen (18:37), Emeline Benedicte Fredriksen (18:46), Christine Elisabeth Jacobsen (18:48) og Anine Kallhovd (18:54).

Sterk innsats av Gjermund Steinsland (14:36) i herreklassen, som vant foran Torgeir Syrtveit (14:56), Simen Koland (14:58, egen tid), Kristoffer Pettersen (14:59) og Petter Marki Erichsen (15:16).

Sverre Larsen

Den suverent beste på Milslukeren hos kvinnene ble igjen Trine Holmer-Hoven (37:49), foran Anne Lill E. Tøfte (40:03) og Sigrun Drangsholt (40:39).

Hos herrene ble det seier til Kristian Frøyen (31:13), foran Even Skuland (31:39) og Kenneth Sløgedal (31:51).

Sverre Larsen

Gjermund Steinsland (26), vinneren av herreklassens normalløype

Var det noen utfordringer i løypa?

– Ja, for så vidt! Det var mye opp og ned. Jeg løp med asfaltsko, men jeg skulle helst hatt terrengsko. Jeg løp litt feil og tok noen omveier, men alt i alt ble løpet bra fra min side.

Hvordan ble du bitt av karusell-basillen?

– Jeg begynte da jeg var 11–12 år gammel. Jeg har ikke alltid bodd i Kristiansand, men jeg har bodd mange plasser i Sør-Norge. Jeg flyttet tilbake til Kristiansand i fjor, og da begynte jeg med karusellen igjen. Og jeg har planer om å bli her.

Sverre Larsen

Camilla Netland (16), inneren av dameklassens normalløype

Var det fint å løpe i dag?

– Ja, det var det! Men løypa var tung. Det var mye oppover i begynnelsen, og mye utfor på slutten.

Sverre Larsen

Kjetil Tønnessen (48)

Hva liker du med dette løpet på Odderøya?

– Det er at det er ei fin løype. Det er hyggelige folk, og det er et fantastisk opplegg for alle!

Sverre Larsen

Marie Dvergsnes (16) og Clara Müeller (16)

Hva fascinerer dere med løping i karusellen?

– Vi kommer i bedre form. Vi trener ei gang i uka. Man blir motivert av å løpe i karusellen!

Sverre Larsen

Nelly Grapendaal (52), ansvarlig arrangør fra Team Mosjon BIL for Unicon

Er det noe å merke seg i dag?

– Løypa er litt kupert. Det er mye stigning i begynnelsen, for man skal opp på toppen av Odderøya!

Resultater – Vanlig løype (3,85 km)

K10-14

-Amalie Peplow KovelandEgen bedriftFullført

-Emmeline JorudEgen bedriftFullført

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift30:57

-Inka Marte Berg HovdenEgen bedrift24:20

-Kristine LarsenEgen bedriftFullført

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

-Sara Linnea VingerhagenEgen bedrift25:57

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift17:42

2Astrid WhiteEgen bedrift19:57

3 Anna von der OheStudent23:01

4 Maria TrelsgårdAgder Energi26:26

-Ana Marianne Sletta HansenStudentFullført

-Clara E. MüllerEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Elise Kai Ting Teo HanebergEgen bedriftFullført

-Emilie Marie JohnsenEgen bedriftFullført

-Ingrid Synnøve EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Julie ChristiansenEgen bedriftFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Marie Hovda KristensenEgen bedriftFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

-Siri NoråsEgen bedriftFullført

K20-24

1Anine KallhovdStudent18:54

2Ingrid ThorkildsenNikkelverket25:03

-Ann Cathrin LangfeldtPhoneroFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Julie GundersenEgen bedriftFullført

-Quynh Ngoc TatNordeaFullført

-Renate MøllandMekonomen Sørl.p. Fullført

-Sandra Mæland LangerakSchindlerFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Emeline Benedicte FredriksenTrimtex18:46

2Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift18:48

3 Lina BøeMulticonsult21:54

4 Malene KleivenSørlandet Sykehus23:07

5Silje RefsnesEgen bedrift24:15

6Elisabeth SøysethKr.sand kommune24:23

7 Maria KimestadMizuno Norge24:45

8Magnhild RuglandKr. kom./Student26:00

9Miriam HanssenStudent27:02

10Birgitte MikkelsenGumpen Gruppen28:04

11 Maria TopolanekSøgne kommune29:00

12Marit Elise StenstadEgen bedrift33:25

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Emilie LaacheRambøll NorgeFullført

-Frida JohannessenPwCFullført

-Hege Anita AndersenPhoneroFullført

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Heidi Bjelland TengesdalLSKFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Helene R. StrømmNorgesEnergiFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

-Marie Hjerrild SmedemarkEgen bedriftFullført

-Miriam RasmussenKPMG SørlandetFullført

-Miriam SandtveitKSIFullført

-Ruth Marthea Mosvold MyreStudentFullført

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

-Tine StrandPhoneroFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenSørlandet Sykehus18:37

2Synnøve ThomassenTangen vgs20:17

3Ingrid Eide NatvigSørlandet Sykehus21:30

4Hege ØsterhusITE Østerhus22:29

5Silje BøenKr.sand kommune24:54

6Marie ØienKr.sand kommune25:03

7Merete BøhnPhonero25:52

8Anita Elén SmetteHennig-Olsen Is26:00

9Ingrid BørslidPhonero26:30

10Maja Klottrup BergeSørlandet Sykehus26:54

11Kristine JohannessenKr.sand kommune27:36

12 Lene Sodefjed LarsenKPIL27:43

13 Linn FlatenUiA27:54

-Birgit SolbergStatbilFullført

-Camilla HatløyKr.sand kommuneFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Eileen WorumKSIFullført

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Evelin GorisKr.sand kommuneFullført

-Evelyn SjoNordeaFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helle NordhagenSørlandet BBLFullført

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Kristine Loland GumpenGumpen GruppenFullført

-Lilly BorgemyrPhoneroFullført

-Lisa Bjørneseth-HermansenSørlandet SykehusFullført

-Lise ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Marianne Rike GreibeslandEgen bedriftFullført

-Monica SkaaraEgen bedriftFullført

-Olga OvergaardCameron SenseFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Sofia Viktoria SteinslandEgen bedriftFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Tonje BjoraaMizuno NorgeFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift19:07

2Hege Hennig LundeEgen bedrift23:02

3Elisabeth Haarr DønnestadRepstad23:30

4Una Glende JansonEgen bedrift23:45

5Kristine SveindalEgen bedrift25:20

6 May Snemyr FalkgjerdetDNB26:21

7Astrid Grønås GranumEgen bedrift26:29

8 Tone EegKPIL27:40

9Anne Marit ZachariassenKr.sand Politi28:09

10Helene SkøienEgen bedrift28:41

-Agnete NilsenNOVFullført

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Berit Lågeide GriffinKildenFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Johanna EngedalKildenFullført

-Karianne ØienStudentFullført

-Karoline Sørum FinslandKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelnesEgen bedriftFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Lene WestinTollvesenetFullført

-Marit Tjomsland KroslidKr.sand kommuneFullført

-Monika BirkelandFædrelandsvennenFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenNikkelverketFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Veronika AndersenPhoneroFullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune20:25

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune21:18

3Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus23:25

4Lisbeth FrustølOasen skole24:48

5Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus25:23

6Hege BaggethunHydro Vigeland25:53

7Wenche AndreassenNorgesEnergi26:20

8Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon28:17

9Kathrine KnudsenElkem Fiskaa29:46

-Anne Kristin Stedjan-SundinDagfin SkaarFullført

-Anne May BreisteinVaroddFullført

-Åshild JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Bente HansenKr.sand kommuneFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Elin Margrethe KalleklevStatbilFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Jenny Beate KjønnåsKirkens BymisjonFullført

-Karine Gislefoss StoresundKildenFullført

-Kine MellembergCameron SenseFullført

-Kjersti NorheimEgen bedriftFullført

-Kristin OmmundsenNorgesEnergiFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Linda Gurvin OpheimUiAFullført

-Linda LarsenHennig-Olsen IsFullført

-Marianne Andreassen BekkevoldSiem OffshoreFullført

-Mette Nessvoll HøgdalKildenFullført

-Milena MarkovicKr.sand kommuneFullført

-Randi Fritzman UtsognKr.sand kommuneFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Tone JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Vaar AndreassenSørlandet SykehusFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV19:09

2Charlotte P. AspholmLøplabbet20:10

3Aud Sørbø AuslandLærerne20:26

4Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennen20:49

5Hanne Therese EkraLærerne22:25

6 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift24:21

7My Choi HsiungSørlandet Sykehus24:42

8Thuy DinhHennig-Olsen Is25:28

9Cathrine MurstadNye veier25:40

10Hedvig EngenEgen bedrift26:58

11 Hilde Honoré LangeidVennesla kommune27:03

12Anette Risvand FossheimVA Fylkeskommune27:24

13Elin FossliSørlandet Sykehus28:50

14Anne Grethe AndersenKilden30:33

15Bente KyrvestadKilden40:00

-Anna Lena AlvestadKildenFullført

-Beate ToeneietStatbilFullført

-Berit HagelandVennesla kommuneFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Eirin RosendalKildenFullført

-Ellen Merete NilsenBerg-HansenFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde RøinåsKKGFullført

-Hilde Stray JensenKKGFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Ingunn Sørlid HaugenTangen vgsFullført

-Ingvild Aasne AnderssonVaroddFullført

-Janneke AulieKildenFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Jorunn KristoffersenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten StensvoldEgen bedriftFullført

-Kristin JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Lillian EikelandElkem FiskaaFullført

-Lillian NepsstadKildenFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-May Lene Repstad SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Siri Merete R. JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Tine Farestad LangelandKr.sand kommuneFullført

-Tonje Åreskjold GrødumEgen bedriftFullført

-Tove GranmoEgen bedriftFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

-Trine KilandKr.sand kommuneFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Trude FredriksenOteraFullført

K50-54

1Christina WhiteNikkelverket20:05

2Marit GausdalHG-Bygg20:58

3Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne21:26

4Merete Bryn BruskelandTangen vgs23:30

5 Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommune25:35

6Hanne AanensenSørlandet Sykehus25:57

7Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs26:06

8Toril BrantzegCameron Sense26:22

9Rita HolstMizuno Norge26:42

10Annie UllahKirkens Bymisjon27:16

11Åse Aud M. NyhusNikkelverket28:00

12Jorunn Lisbeth RydjordKr.sand Politi31:30

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Berit WikørenAgder EnergiFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Bjørg Tone PettersenEgen bedriftFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla LilleengenKildenFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth Skaaland NesetSørlandet SykehusFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gro KnutsenOSM OffshoreFullført

-Gry K. VatnedalenRoger Aamodt ByggFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Heidi TrædalKildenFullført

-Inger Lise HannaasKKGFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Janne Elisabeth WinterKr.sand kommuneFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Linda DrangsholtEgen bedriftFullført

-Linn Schaaf GyldenaasTangen vgsFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marianne SvendsenEgen bedriftFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona BjelkåsenEgen bedriftFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siri MortensenVA VegvesenFullført

-Sissel Heier RepstadKr.sand kommuneFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Tone Beate GrøtterødKr.sand kommuneFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Wenche VikøyrKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Turid KallhovdEgen bedrift21:35

2Signy SvendsenSørlandet Sykehus23:56

3Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus27:45

4Inés LundTangen vgs29:00

5Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine30:21

6Toril BenjaminsenEgen bedrift32:50

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Bjørg RødlandKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Torhild JohnsenEgen bedriftFullført

-Christin ProsgaardEgen bedriftFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin VatneBoss IndustriFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Eva LarsenSchenkerFullført

-Eva OttesenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Helga Kvamsdal WehusKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kari Beate ØsterhusEgen bedriftFullført

-Kari Mette SyrtveitSyrtveit DentalFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommuneFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mona Bruun JohansenEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Sissel SandveEgen bedriftFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Tanja Stine BachmannKr.sand kommuneFullført

-Tone Liv Garcia de PresnoAgder EnergiFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

-Wenche WessmanRevisjon SørFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune22:47

2Reidun KlunglandCameron Sense29:03

3Marit Nodeland SødalKr.sand kommune31:42

4Nina SunnåsLærerne33:16

-Anette Huseth EideKr.sand kommuneFullført

-Anita Berntsen KalstadKr.sand kommuneFullført

-Anita FuglestadKruse SmithFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne Hilde OlsenPostenFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Astrid LøyningEgen bedriftFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Eldrid Rosvold MathisenSørlandet SykehusFullført

-Elin Aarnes JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Else-May NylandKildenFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Gerd Høyland EriksenPostenFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Ingrid Elise BrattlandKr.sand kommuneFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Ingunn HammersmarkKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K65-69

1Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune25:06

2Nina Gjærum ReinhardtKr.sand kommune37:00

3 Maria SyvertsenEgen bedrift39:45

-Aase PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Anne IsaksenEgen bedriftFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Bjørg AurebekkVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg BestelandEgen bedriftFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bothild KvernlandKr.sand kommuneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Greta LohneEgen bedriftFullført

-Gretha ØvlandEgen bedriftFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kjersti Aakre OrdingEgen bedriftFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lillian FlydalVA FylkeskommuneFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Margaret Anne HealdKr.sand kommuneFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Siri LøvbuktenEgen bedriftFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Tove MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune29:30

2Bjørg Ellingsen NordlieIdrettens31:00

3Arnhild KristiansenEgen bedrift32:08

-Aase KiledalStatbilFullført

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Lise KaaterudSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie HoltheSørlandet SykehusFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Kari Olivia SødalEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugRambøll NorgeFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marie-Francoise PeersenArkivFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Olaug StensrudEgen bedriftFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Signe I. FredwallHuntonitFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift28:40

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Olav Brunvand-BertelsenNetthandelen.no19:47

-Oliver OlafsenEgen bedriftFullført

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

1Tobias Alnæs HovenSkoleelev17:44

2Oskar S. MessenlienEgen bedrift21:09

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Snorre SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Trond HauklienEgen bedriftFullført

M20-24

1Torgeir SyrtveitSyrtveit Dental14:56

2Jonas PettersenEgen bedrift18:14

3Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa19:12

4Erlend AasEgen bedrift19:33

5Espen StubstadEgen bedrift19:45

6Torkel ReinhartsenOneCo20:04

7Tobias BjerlandGumpen Gruppen22:45

-Håvard Hovden JansenNordeaFullført

-Morten CowardStudentFullført

M25-29

1Gjermund SteinslandIntersport Evje14:36

2Petter Marki ErichsenKSI15:16

3Abraham PettersenEgen bedrift16:18

4Stian VollenHellvik Hus Søgne16:50

5Ørjan Svaland AasLærerne17:02

6Marius EngelandHennig-Olsen Is17:06

7Ola Brunes StakkelandNordea17:30

8Joakim SkoltPwC18:25

9Nils GuttormsenMulti Regnskap18:46

10Erlend FalckPwC19:52

11Thomas KulienKr.sand kommune20:07

12Anders BerganKr.sand Politi20:25

13 Even Kraft WirschingStudent20:56

14Glenn FossheimNorrøna Storkjøkken21:00

15 Rune Åkre LundEgen bedrift21:32

16Steffen TandbergKruse Smith22:20

17 Endre AasEgen bedrift23:35

18André AndersenTrucknor Kr.sand23:40

19Tobias Honganvik AndersenNordea25:38

-Christian RindenGumpen GruppenFullført

-Christoffer R. AamothEgen bedriftFullført

-Christoffer TønnessenPhoneroFullført

-Haakon AndveEgen bedriftFullført

-Martin EngamoEgen bedriftFullført

-Ørjan MadsenNorgesEnergiFullført

-Stian Andreas ThomassenKr.sand kommuneFullført

-Stian HunstadCameron SenseFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero14:58

2 Morten FrustølPwC17:02

3Torbjørn Øygard SkodvinSørlandet Sykehus18:07

4 Morten TveitDagfin Skaar19:11

5Magnus MjaalandPhonero20:11

6Daniel SalvesenMHWirth20:13

7Fredrik BirkelandPwC20:30

8 Kim André ReinhartsenPhonero20:33

9Ola AlmvikMekonomen Sørl.p. 21:48

10Simen SchjetneStudent22:08

11Thor Håkon Bang HansenPhonero22:13

12Yngve MathisenAgder Energi22:28

13 Lars Wensell HamrePhonero23:32

14Erik SkulandHellvik Hus Søgne23:48

15Jarle GunvaldsenEgen bedrift24:42

16 Ralph SkogRolands24:48

17Anders Buli GreibeslandEgen bedrift25:53

18Hallvard KlungtveitWesmans32:10

-Eivind KlunglandStudentFullført

-Geirmund GlendrangeKPMG SørlandetFullført

-Kenneth Lund TaPhoneroFullført

-Kjell Yngve OlsenPhoneroFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Ole Morten TengesdalLSKFullført

-Øystein HeggernesEgen bedriftFullført

-Tomos YoungKildenFullført

M35-39

1Kristoffer PettersenEgen bedrift14:59

2Eirik BirkelandRambøll Norge16:25

3 Arne KristoffersenKr.sand kommune17:03

4 Odd Inge UrdalKBR17:18

5Helge TønnessenKBR17:28

6Samuel VingerhagenSweco Sør17:31

7Erik HelgemoEgen bedrift17:33

8Magne SørvigLSK17:45

9 Morten ØyaOasen Skole17:49

10Steinar Vabo GüntherKr.sand kommune18:13

11Marius MoenKr.sand kommune18:28

12Steffan BjørnaråEgen bedrift18:39

13Jan-Rune JohansenDagfin Skaar19:15

14 Martin SkaarNordea19:37

15Kristian GursliEgen bedrift20:19

15Vidar HaugomSørlandet Sykehus20:19

17Christian SkomedalHSH Entreprenør20:28

18Daniel JacobsenEgen bedrift20:31

19Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark20:34

20Timo HelmersKilden22:21

21Petter MarthinsenPhonero22:35

22Thomas DønnestadRepstad22:55

23Anders HægelandTratec Norcon26:23

24Kenni MeilbyPhonero26:32

25Miguel PereiraNOV26:38

26Thomas AlvseikeGumpen Gruppen26:59

27Eivind SundeCameron Sense28:04

28Raymond ØydnaRolands28:35

29Eivind EgeElkem Fiskaa28:52

30Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus29:21

31 Lars TveitNOV31:30

-Amund Berg MehrenSchindlerFullført

-Arnstein Bernt OlsenNOVFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Christian BøenEgen bedriftFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Fredrik FintlandOneCoFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Odd Kenneth MyreEgen bedriftFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Pawel MikaMacGregorFullført

-Sigbjørn AadnevikEgen bedriftFullført

-Stian KnutsenKr.sand kommuneFullført

-Stig LundTrucknor Kr.sandFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Geir KongshaugEgen bedrift15:22

2Andreas JølstadSørmegleren17:30

3Jan Frank MyreneKruse Smith18:49

4Petter PallesenVEF Entreprenør19:49

5Marius WestgaardLærerne20:01

6 Rune Mofjell PedersenEgen bedrift20:15

7Trond KristiansenEgen bedrift20:30

8Roald VisserRPC Packaging21:27

9Eivind BjoraaNorgesEnergi21:28

10Eirik DahlTangen vgs22:48

11Håvard WiigSørlandet Sykehus23:31

12Dagfinn LiestølEgen bedrift24:08

13 Arve UdøKr.sand kommune24:09

14Torbjørn RypestølRevisjon Sør24:33

15Harald NatelandStatbil25:22

16Anders FuglesteinEgen bedrift25:29

17Oddvar RiiseBouvet Norge Kr. 27:28

18 Lance Olav EastgateEgen bedrift28:07

19 Dag Øystein JohansenPhonero38:09

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Fernando José Bravo OlguinSiAFullført

-Frode AndreassenTINE KristiansandFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jan Rikard OlafsenStatbilFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Kristian PedersenEgen bedriftFullført

-Lasse FidjestølRambøll NorgeFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Øystein ArildEgen bedriftFullført

-Pål SolliePhoneroFullført

-Peter JönssonEgen bedriftFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Quang Thanh NguyenElkem FiskaaFullført

-Raymond LundVeidekke AgderFullført

-Reidar Sten OlsenEgen bedriftFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

-Tom JensenEgen bedriftFullført

-Torstein SyvertsenEgen bedriftFullført

M45-49

1Terje FredriksenElkem Fiskaa15:25

2Tormod KlunglandPer Klungland16:12

3Kjetil KarlsenTangen vgs16:23

4Ståle ThortveitKr.sand kommune17:22

5Jan Fredrik StiansenIdrettens17:42

6Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is18:25

7Håvard FlåLærerne18:36

8 Stig André JansenAgder Taxi18:39

9Øystein LieSørlandet Sykehus19:19

10Ernst PyttenRambøll Norge19:20

11Olav Einar RikeAgder Energi19:31

11 Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus19:31

13Frode TjomslandStatbil19:38

13 Rune SalthaugAgder Energi19:38

15 Roger Arne JohnsenNikkelverket19:43

16Knut Funderud SyrtveitAgder Energi20:11

17Ragnar HauklienReturkraft20:23

18Glenn AateigenEgen bedrift20:29

19Gunnar MollestadEgen bedrift20:56

19Knut Arild KnutsenEgen bedrift20:56

21Jan Erik SmithsenEgen bedrift21:10

22 Rune NilsenHydro Vigeland21:20

23 Tom Reidar JohannessenEgen bedrift21:21

24Jens Petter KittelsenPhonero22:31

25 Arne Bjørn MikalsenEgen bedrift22:32

26 Bernhard Martin HovdenEgen bedrift24:24

27 Bjørn Inge BertelsenBrandsdal Group24:25

28Vidar SkartveitEltelnetworks VA24:46

29Jan Roger AdalbéronTTS Marine24:48

30Markus BrunoPhonero25:12

31Børge WettelandMizuno Norge25:39

32 Tor Steinar GuttormsenEgen bedrift25:57

33Torleif JacobsenKr.sand kommune26:25

34 Morten TeinumPhonero29:26

35 Svein JohannessenWesmans31:00

36 Tommy AbrahamsenKirkens Bymisjon32:17

-Bjørn StephansenRepstadFullført

-Cay Nesdal JonassenHennig-Olsen IsFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frode ForsdahlKirkens BymisjonFullført

-Frode HansenEgen bedriftFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Jørn Rune MikalsenRejlersFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Ole Henrik ThuneAgder EnergiFullført

-Pål ChristensenLSKFullført

-Per Eirik MikalsenGoman BakerietFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Ståle DvergsnesEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

M50-54

1 Finn Terje UbergVennesla kommune16:08

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket17:02

3Geir JernæsLærerne17:38

4Sigvald AamodtOneCo18:26

5 Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand18:50

6Arild FlystveitPhonero19:24

7Vidar MønsåsLandmåler Sør19:40

8Torbjørn SkaarMHWirth20:14

9 Jarl BøhnNOV20:23

10 Tung Hua HsiungNikkelverket20:31

11 Bjørn Arne EvensenTelesport20:38

12Bent Einar SveinallOneCo20:55

13Trond LudvigsenKr.sand kommune20:58

14Sigmund BrekkaTeam Mosjon21:41

15Jan G. JohannessenNikkelverket22:01

16Harald MurstadSørlandet Sykehus22:30

17Atle JohannessenVA Fylkeskommune23:57

18Andreas Skjelbred-KnutsenKKG24:22

19Andy Mac ConnacherOptimera25:08

20Alfredo SeljåsSeafront25:23

21Pål BaggethunElkem Fiskaa27:12

-Aksel SlettebøeT. O. SlettebøeFullført

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Bjørn UppstadProcon Rådgiv.ing. Fullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Gunnar HaraldstadT. O. SlettebøeFullført

-Guttorm MartinsenRambøll NorgeFullført

-Harald VingerhagenEgen bedriftFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henning MikkelsenVA VegvesenFullført

-Jan DaleneBoen BrukFullført

-Jan Hilmar AuslandRPC PackagingFullført

-Jan Terje TønnessenNye VeierFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein FidjeEgen bedriftFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Lars Andreas JørgensenMHWirthFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars HaugenSørlandet SykehusFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Øistein MjaalandEgen bedriftFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ørjan PeersenKruse SmithFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øyvind RønningEgen bedriftFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Roar MyhreKvadr. SkolesenterFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein Gunnar OlsenPwCFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Torgeir RypestølEgen bedriftFullført

-Trond AarstadCBFullført

-Trond BaadeTeam MosjonFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

-Vidar FredheimIdrettensFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

-Yngvar TryfossGjesteklasseFullført

M55-59

1Jan Olaf UlebergSetesdal Bilruter17:12

2Atle SvendsenHennig-Olsen Is18:06

3Helge NesetMHWirth19:08

4 Tore SyrtveitSyrtveit Dental20:11

5Gunnar CowardEgen bedrift20:21

6Trond SørensenEgen bedrift20:34

7 Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter20:36

8 Dag BrekkanJernbanen20:50

9Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen22:15

10 Tom R. HansenEgen bedrift22:20

11John Rune IngebretsenTeam Mosjon23:15

12Terje NandrupTeam Mosjon23:17

13Ole Håkon EidsåEgen bedrift23:31

14Ole Gunnar SørliNordea23:37

15Laszlo BendeStrai Kjøkken23:43

16Rolf Bjarne LieEgen bedrift23:46

17Øyvind JensenKruse Smith23:49

18Arvid HaaverstadEgen bedrift23:59

19 Arne B. AndersenStatbil24:26

20Jon Olav UpsalSweco Sør24:37

21René GrapendaalHuntonit24:48

22Geir Allan HolteSchindler24:50

23 Finn Egil OlsenMHWirth25:45

24Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi27:00

25 Tore B. DalevollKBR27:10

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Arne TrydalTeam MosjonFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bernt Stigan BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag AndersenKr.sand kommuneFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir HaalandUiAFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan RøinåsEgen bedriftFullført

-Jan Vidar HansenNikkelverketFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Arve KallhovdT. O. SlettebøeFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten EgelidKr.sand kommuneFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Reidar WessmanEgen bedriftFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein HunstadCameron SenseFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Terje GranåsVA FylkeskommuneFullført

-Thor-Eivind Ranneberg-NilsenVismaFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1 Rune LøklingNikkelverket17:48

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk18:54

3Ove PettersenTeam Mosjon19:09

4Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen19:53

5Reinier van der SpekEgen bedrift20:34

6Arild MoenTangen vgs21:24

7Henning HolstEgen bedrift21:35

8Olav RykkelidJernbanen21:57

9 Tommy Berner-JohnsenMHWirth22:00

10 Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv22:05

11 Per Christian OmdahlEgen bedrift22:15

12Arnfinn FolkvordNikkelverket22:57

13Terje Cederberg HansenSøgne kommune24:22

14Geir Arne IglebækMHWirth25:37

15Åge NilsenNOV27:33

16 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift27:46

17Vidar MyhreKr.sand kommune27:50

18Geir Egil ÅsenCB36:37

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Fred SkagestadNHOFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Harald ArntsenPareto JGOFullført

-Helge JohannessenTINE KristiansandFullført

-Helge WinsvoldNOVFullført

-Ivar LangeveiGumpen GruppenFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-John HansenAsker & Bærum PolitiFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Lars CowardNorsk StålFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Magne KristiansenEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Otto PedersenKirkens BymisjonFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein Åge OmlandCowiFullført

-Svein Arild BjørkåsJernbanenFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Terje Kristian WehusEgen bedriftFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Tor GrindheimEgen bedriftFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket19:32

2 Bjørn Dag TruchsVisma21:01

3 Paul JoreidTeam Mosjon21:41

4Reidar Stav JohanssenLærerne24:35

5Asbjørn NarvestadRepstad26:54

6Arvid BrattlandGumpen Gruppen27:30

7John HaarrKr.sand kommune27:50

8Torstein LeipslandTeam Mosjon28:08

9Oddvar SkårEgen bedrift28:20

10Jan E. Vollsettingen vgs29:30

11 Per Kåre SelleSiA31:15

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Børre KvernlandTollvesenetFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik Eugen EriksenEgen bedriftFullført

-Frank EgelandUiAFullført

-Gudvin BaldersheimHennig-Olsen IsFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kåre PedersenOptimeraFullført

-Kjell Arne SjustølNOVFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knud KnudsenCBFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Leif JohannessenTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Nils KlunglandWindmillFullført

-Odd NomelandRejlersFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenRambøll NorgeFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per MagnussenT. O. SlettebøeFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Sigmund BergRevisjon SørFullført

-Sjur BjoraaKr.sand kommuneFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Trygve DahlAgder EnergiFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Olav BørveEgen bedrift23:02

2Aslak BjotveitStatbil23:25

3Jan Magne StrandbergSchindler23:40

4Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift24:03

5Arnfinn SøysetTeam Mosjon26:33

6 Svein KirkebyLærerne26:59

7Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus27:10

8Øystein StamlandRivco29:24

9Johannes Jacobus FeenstraEgen bedrift30:02

10Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand33:03

11Sigurd Næss AndersenSongdalen kommune34:16

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon RepstadEgen bedriftFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Jonny A. TveitEgen bedriftFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd GjestemoenPensjonistFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav RustadVeidekke AgderFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Sigmund SalthaugRambøll NorgeFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumEgen bedriftFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune26:42

2Gunnar Kristian VindenæsLSK28:25

3 Arne Hallvard HolteEgen bedrift30:25

-Åge WiggenEgen bedriftFullført

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera34:45

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per BjørnesethJernbanenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Tormod ÅsanEgen bedriftFullført

M85-89

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

Resultater – Milslukeren (7,2 km)

K15-19

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

K20-24

1Andrea Brøvig DrangsholtEgen bedrift59:43

-Kirsti NesseStudentFullført

K25-29

1 Maria HavenEgen bedrift42:27

2Anne Dorthea Birkenes SkjebstadKr.sand kom. 51:26

K30-34

1Camilla ViervangSparebanken Sør42:49

-Linn Jeanett ReiersølmoenSweco SørFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Vibeke GolfFIKOFullført

K35-39

-Eva Helén TandbergKSIFullført

K40-44

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift37:49

2Anne Kristin HolteKKG41:22

3Helene Eik AndersenEgen bedrift44:37

4Nina Slåen SvendsenEgen bedrift48:10

5Nina BakkeRepstad48:30

6Hege Pedersen UdjusEgen bedrift50:14

7 Irene SvendsenEgen bedrift57:57

8Annette DrangsholtEgen bedrift59:49

-Alice Løland CollinsHandelsbankenFullført

-Kathrine GregersenEgen bedriftFullført

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Sigrun DrangsholtLærerne40:39

2Anette MyhreSørlandet Sykehus47:17

3 Gro KristensenKilden49:01

4Ingvild LangelandFalck Helse49:30

5Hege Andersen HommeKKG50:14

6Nina RødøyEgen bedrift57:57

7Elizabeth Martinez MoralesCB58:51

8Aina Adriansen MuntheAA Fylkeskommune60:00

-Karen MortensenUiAFullført

-Linn Katrin SkareAgder EnergiFullført

-Maria UglandOteraFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Marit Høgetveit GladEgen bedriftFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

K50-54

1Anne Lill E. TøfteEgen bedrift40:03

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Astrid BrodersenThe Light GroupFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Tove MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Brita GabrielsenTeam Mosjon50:15

2Mona GuttormsenMulti Regnskap51:10

3Eva CowardLærerne53:37

-Anita DøbleSørlandet SykehusFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Ellen Irene BerntsenTangen vgs44:24

2Marit PenneKr.sand kommune49:40

3Kirsten SolaEgen bedrift52:49

4 Irene Werner SteinslandSørlandet Sykehus57:40

-Randi BergEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Torgunn TrydalEgen bedriftFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

-Wenche WaalEgen bedriftFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M25-29

1Kristian FrøyenPwC31:13

2 Even SkulandEgen bedrift31:39

3 Dag-Erik TvedtNOV35:10

4 Martin KnudsenEgen bedrift35:54

5 Benjamin RasmussenKirkens Bymisjon38:03

6Anders SkuggevikStudent39:29

7 Paul Sebastian H. HolandStudent45:55

8André Kristian KjøstvedtSweco Sør46:01

9 Endre Sannes HadlandKilden47:59

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV34:13

2Ronald PolenzPhonero34:49

3Kristoffer BakkeEgen bedrift35:20

4Eirik EmanuelsenNOV35:47

5 Tom Henrik FlaaEgen bedrift39:53

6 Peter BirkelandEgen bedrift40:31

7Anders KommedalOtera40:46

8Allan IngallsColor Line44:58

9Øystein JamtveitCameron Sense52:02

-Max HegerEgen bedriftFullført

M35-39

1Kenneth SløgedalEgen bedrift31:51

2 Tov RambergProcon Rådgiv.ing. 35:19

3Thomas AksnesCameron Sense35:30

4Kjetil Løyte LiaKirkens Bymisjon38:18

5 Kent GutvikEgen bedrift38:23

6-erland Førde MøllElkem Fiskaa40:03

7Thomas AndreassenSørlandssent. Eiendom43:29

8Harald HansenCameron Sense46:00

9Eythor GudlaugssonSweco Sør57:06

10Alf SynstadElkem Fiskaa59:20

-Roy Christian FlaaNikkelverketFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Gaute GrastveitEgen bedrift32:07

2Torgeir RøynlidVA Vegvesen35:56

3 Lars Tellemann SætherBouvet Norge Kr. 37:18

4 Kai Rune KarlsenKr.sand kommune38:19

5 Lars Jarle YttriNOV38:28

6 Tor Ivar MjålandEgen bedrift40:20

7Jørgen StrandT. O. Slettebøe42:49

8Samir KolukcijaVA Vegvesen42:54

9 Svein Ove HagaCameron Sense43:22

10Erik OrdahlElkem Fiskaa43:40

11 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon46:41

12Arnulf BærheimKirkens Bymisjon48:20

13 Tommy JensehaugenEgen bedrift53:00

-Fredrik SvennevigEgen bedriftFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

M45-49

1Trym DaleneKilden32:10

2Anders JensenElkem Fiskaa37:48

3Eirik SkaaraOneCo39:45

4 Victor SupersaxoEgen bedrift39:48

5Bjørnar SvendsenRPC Packaging41:03

6Pål SupersaxoEgen bedrift41:52

7Rolf Hermann SickelNkom41:53

8Jan-Arve KristoffersenCameron Sense46:21

9Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg47:07

10Gjøran LundeCameron Sense47:40

11 Kai GimreEgen bedrift53:50

M50-54

1 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus37:17

2Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe37:53

3Vidar JensenCB40:10

4Kjell-Arild TøfteEgen bedrift41:29

5John HagelandEgen bedrift42:00

6Terje MoxnesNOV42:30

7Yngvar KiledalHandelsbanken43:20

8Olav GrendstadEgen bedrift44:08

9Ole Dag KvammeEgen bedrift44:22

10Michael HaagensenEgen bedrift45:42

11Jostein KristiansenCameron Sense47:47

12 Endre MyranRepstad48:30

13 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift49:00

-Finn-Arild JohannessenStena RecyclingFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M55-59

1Omar LieEvry37:53

2Ole Johan BueklevRepstad41:18

3Erik FjeldstadElkem Fiskaa43:16

4 Tore HansenEgen bedrift43:53

5Jan HellandVA Vegvesen46:03

6 Per NygårdRepstad47:48

7 Svein EikaasSeafront53:50

-Allan SvendsenEgen bedriftFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Inge Einar HolmTeam MosjonFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1Reidar SæstadDNB48:53

2Karl SandsmarkVA Vegvesen49:44

3Roy SheppardCB51:18

4 Carl Georg OmdalStatbil55:55

5Bruce BergendoffEgen bedrift56:15

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Sten Thune-LarsenCameron SenseFullført

-Tom-Ole KirkhusNordeaFullført

M65-69

1 Kai KyllingstadSparebanken Sør50:47

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune48:44

2Knut PilskogFirenor50:30

2 Per SlettedalMHWirth50:30

4Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus51:55

5Karl Ivar MoenCaverion Norge55:32

6Jan Reinhard HansenEgen bedrift60:21

-Arne PaulsenEgen bedriftFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Bård RasmussenEgen bedriftFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Rasmus MorvikEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Tore BerntsenVA FylkeskommuneFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon59:58

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført

M80-84

1 Willy HøjmarkEgen bedrift60:00