Storstilt taekwondo-gradering

KRISTIANSAND: ITF-taekwondo-miljøet i hele Agder møttes på Idda Arena i Kristiansand for et felles kalas med treningssamling og gradering. Utøvere i alle aldre fra klubbene ved Birkenlund i Arendal og Lovisenlund og Dvergsnes i Kristiansand, nærmere 100 stykk i antallet, fylte ettermiddagene sine med høye spark og heftige akrobatikk.

Taekwondoo er en koreansk selvforsvarskunst hvor målet er å oppnå god fysisk og mental balanse. Oversatt betyr Tae ”fot, sparke, knuse med foten”, Kwon betyr ”hånd, slag, knuse med hånden” og Do betyr ”kunst, metode, vei”. Teknikkene som læres bygger på høy hastighet og kraft, og selv en fysisk svak person kan oppnå stor kraft gjennom trening.

Taekwondo er kanskje spesielt kjent for sine effektive og kraftfulle spark. Treningen er svært allsidig - hele kroppen blir godt trent, og er godt egnet for barn, mosjonister og utøvere som ønsker å konkurrere. Uansett oppnår man å komme i god form og få økt fleksibilitet. Man utvikler større selvtillit, får bedre konsentrasjonsevne og sterkere selvdisiplin.

ITF-klubbene som møttes på Idda er en del av den desidert største kampsportsgrenen i Norges Idrettsforbund med over 13 000 medlemmer, fordelt på 69 klubber fra Agder i sør til Finnmark i nord. I Agder har medlemsmassen tidligere vært beskjeden sammenlignet med landet for øvrig, men de siste årene har vi opplevd en voldsom vekst med nye partier og avdelinger.

Medlemsmassen i Kristiansand nærmer seg nå tresifret og vi er etter hvert etablert som et av de større allidrettslagene i byen. Til høsten feirer klubben 20 år, klubbens uttalte mål er å kunne feire medlem nummer 100 samtidig.

Treningskalaset på Idda ble ledet av Master Hallgeir Betele, 7.dan internasjonal instruktør og eksaminator fra Oslo. Master Betele er hovedinstruktør og øverste tekniske ansvarlig for sju av klubbene på sør- og østlandet. Master Betele, André Roshan, Erik Ommundsen og Eivind Johan Isaksen, ansvarlige instruktører for hhv Arendal, Dvergsnes og Lovisenlund-partiene, har sammen med øvrig instruktør og ledelse bygget opp et kjempemiljø med svært høy kompetanse blant utøvere i alle aldre, fra 6 til 65 år.

Torsdag møttes miljøet til treningssamling. Først en time trening på Lovisenlund, for sort- og rødbelter, så fra klokken 18 og utover en felles samling med intens moro for alle medlemmer i alle aldre og med alle grader. Iveren var på topp, nytten av et sterkt og samlet miljø på tvers av klubber og lokasjoner var godt synlig.

Fredagen var klubbene samlet igjen - denne gangen med betydelig flere nerver i rommet. Da avholdt Master Betele felles gradering for regionen. 95 utøvere fikk vist frem ferdighetene sine for Masteren som tildelte nye beltefarger og -striper til glede og belønning. Lettelsen og gleden var stor, særlig blant barna da de stolt kunne kle seg i nye farger.

En ekstra oppmerksomhet ble samtidig tildelt fire av sortbeltene. Senhøsten 2018 sto Kristoffer og Malin Ommundsen, Magnus Undhjem og Erik Ommundsen til sortbeltetest i Oslo. Alle sto med glans og Masteren kunne nå stolt overrekke diplomer og sertifikat, signert og godkjent av ITF Europa, som bekrefter retten til å trene som sortbelter i alle ITF-klubber i verden, fra Argentina til Korea. Vel fortjente utmerkelser til alle. Det nevnes at Erik er den første i Agder som har trent seg opp og gradert seg til 2. dan sort belte innen ITF-Taekwondo.