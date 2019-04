Sørlandshestene dominerte storløp

Øystein Tjomslands kullener for 2018, Rappstjernen, årsdebuterte stor storfavoritt i kongepokalen, det klassiske storløpet som fristet med hele 200 000 kroner til vinneren. Den lekre flyvemaskinen ble imidlertid altfor pigg da startbilen slapp hestene av gårde, og Tjomsland-traveren tapte mye mark på startgalopp.

Det utnyttet Tveit-hesten Tangen Trygg på best tenkelige måte. Sammen med sin trener Jan Roar Mjølnerød dro han unna i et jevnt tempo underveis, før han forsøkte å stikke unna gjennom den siste svingen.

Da kastet Tjomsland loss fra jumboplass i det lille feltet med Rappstjernen, og avslutningen var enorm. Til tross for en avslutning i varmblodsfart rakk ikke storfavoritten frem, og Mjølnerød kunne strekke armen triumferende i været da mållinjen ble passert.

– Dette er noe av det største man kan vinne, virkelig moro. Jeg må rette en stor takk til oppasser Ole-Christian Kjenner som har gjort all jobb med Tangen Trygg i vinter, roste Mjølnerød på seremoniplass.

Vinnertida ble 1.24,8a/2100 meter. Tangen Trygg eies av Tor Birger Krageboen.

Til tross for at han måtte nøye seg med sølvet, var stortrener Tjomsland storfornøyd med Rappstjernens årsdebut. Tiden, 1.24,9a/2100 meter med galopp, er den nest raskeste tiden hesten noen gang har levert over denne distansen.

– Rappstjernen avsluttet i 1.16-1.17-fart. Det lukter kommende elitehest og topptraver av dette – hesten var enormt bra!, uttalte Tjomsland rett etter løpet.

Lillebror Vidar sørget for sørlandsk storeslem i løpet da han sikret bronsen bak Nordsjø Odin.

Tjomsland-triumf ble det i V75 samme dag, da en årsdebuterende Mo Harjar takket for en perfekt ryggreise med å speede inn til sikker seier på 1.27,3a/2100 meter. Mo Harjar kom litt i skyggen av jevngamle Rappstjernen i fjor, men har utviklet seg flott denne vinteren.

– Dette var en fortjent seier! Han har utviklet styrken gjennom vinteren, og det er snakk om en veldig bra hest. Holder han seg frisk, kan han nå ganske langt, mente Øystein Tjomsland i seiersintervjuet.

Også oppasser Stine Birkeland bød på sitt bredeste smil etter seieren.

– Det ble helt perfekt! Han har trent veldig fint i vinter. Nå får vi gi ham noen pene løp i starten, så får vi se om han tar steget opp blant de beste i år, sa den dyktige 34-åringen.

På Jarlsberg fredag sørget tre sørlandshester for en perfekt innledning på helgen. Mest imponerte Preben Haagensen og Stall Tøffe Spørsmåls fire år gamle vallak Rock'n Rolling.

Sammen med Eirik Høitomt pilte han til tet, og siden hadde sørlandshesten full kontroll på feltet. Rock'n Rolling har nå startet to ganger over høstens Derby-distanse, og vunnet begge ganger. Nå travet vallaken fine 1.16,4a/2609 meter, og ser mer og mer ut som en potensiell klassisk finalist seinere i år.

Åtte år gamle Osen Prinsessa har kommet tilbake i løpsbanen etter å ha gjort unna morspliktene (!), og i sin andre start for sesongen kom årets første triumf. Hoppa til Ove Nes fra Iveland så slått ut tidlig på oppløpet, men da utfordreren Voje Diva slo på en kort galopp, benyttet sørlandshesten anledningen til å skaffe seg et lite overtak.

Det beholdt Osen Prinsessa helt til målet var passert, og satte samtidig ny personlig rekord over mellomdistanse, 1.26,6a/2100 meter.

Fem år gamle Lykkje Viking var gjort til stor favoritt i livets andre fremtreden på en løpsbane, og til tross for en dårlig start rundet Rykene-hesten konkurrent etter konkurrent og forsvant etter hvert ifra til overlegen seier sammen med Ove Sigmund Gjeruldsen. Dette var Grimstad-amatørens første seier i sulkysetet siden 2011. Lykkje Viking, som eies av Camilla og Ella Fidje, travet 1.33,0/2100 meter.