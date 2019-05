UTØVERBLOGG: Jeg hadde ikke noe ordentlig treningsopplegg før norgesmesterskapet i grepsstyrke hjemme i Arendal sist helg. Jeg måtte bare prøve å bli frisk fra lungebetennelse, som jeg fikk to uker før jeg reiste til Arnold Classic i USA. Det tok fem-seks uker å komme seg igjen. Jeg gikk ned åtte kilo og har bare gått opp kilo siden det.

Jeg er veldig fornøyd med NM-resultatene og at jeg vant min klasse og overall. Det var et bra nivå på de norske deltakerne og på de fire finnene som var med. Fire utøvere løftet Thomas inch dumbbell på 78 kg og 63 mm håndtak.

Jeg satte verdensrekord i -105 kilosklassen i et 72 kilos tommelløst løft med et 76 mm rullende håndtak.

Den andre verdensrekorden, i øvelsen WOG 1" håndtak markløft, var det ekstra deilig å sette. Den tidligere har stått siden 1999 og var på 265 kilo. Jeg løfta 271,95 kilo på 98,4 kilo kroppsvekt. Det er verdensrekord i -105 og åpen klasse.

