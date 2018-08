En livsendrende tur over Varoddbroa

KRISTIANSAND: Året er 1997 og Terje Nandrup sitter i en bil sammen med en kollega på vei vestover mot Varoddbroa. Terje vet det ikke ennå, men denne turen over Varoddbroa skal komme til å bli veldig betydningsfull for livet hans. Før han entrer broa sammen med kollegaen er Terje en ganske usunn industriarbeider som for en periode har lett etter en løsning på å komme seg videre i livet. Han har kjent behov for en endring. «Det er jo så mange som får til en viktig og god livsstilsendring, så hvorfor skal ikke jeg klare det?» er tanker som lenge har kvernet i hodet til Terje.

På vei ut på broa kommer det magiske lille dyttet Terje trenger. «Vi skal ikke trene oss opp til å delta i Terrengkarusellen sammen, Terje?» sier kollegaen henslengt. Om dette er en nøye gjennomtenkt idé eller helt spontant er for oss uvisst. Det som er sikkert er at Terje ikke tar lang betenkningstid. «Jeg blir med på én betingelse, og det er at du melder oss på veldig kjapt» svarer Terje omtrent midtveis på broa.

Som sagt, så gjort. Før bilen har kjørt i land på andre siden av broa er avgjørelsen tatt. Svært kort tid etterpå har Terje startet på sin vei til et sunnere og bedre liv.

I dag, 21 år senere, er Terje i sitt livs beste form! Han elsker å gå lange turer i fjellet med sekk på ryggen. Han har lagt ned utallige timer sammen med DNT Sør på korte og lange turer og ikke minst på dugnad i fjellet.

Den Norske Turistforening har vært, og er, viktig for Terje. En enda viktigere rolle i endringen har Terrengkarusellen hatt. Selv om han stort sett kommer sist på resultatlisten i karusellen har han siden 1997 stilt opp og gitt alt!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Grunnen til at Terrengkarusellen ble Terjes vei ut av det usunne livet er ifølge ham selv at det er så mye lettere å gjøre noe sammen med andre. Gjennom Terrengkarusellen kunne han trene seg opp sammen med kollegaen. Før første sesong var gjennomført var han hektet på det gode miljøet i og rundt Terrengkarusellen og hadde fått masse nye venner som drog han med på nye aktive eventyr. I sommer har han blant annet vært med på alle løpetreningene til Team Mosjon og formen er bedre enn noen gang.

Terje har aldri angret på avgjørelsen som ble tatt på Varoddbroa, og vi håper at hans historie kan motivere andre til å gi hverandre et vennlig dytt i retning av et litt mer aktivt liv. Uansett hva utfordringen din er kan fysisk aktivitet være en viktig del av løsningen. Og Terrengkarusellen, den har sesongoppstart i Jegersberg torsdag og du er hjertelig velkommen!