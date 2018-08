Hvem vinner Berås-duellen?

KRISTIANSAND: En av landets mest profilerte montéryttere, Malin Berås fra Tveit, jakter karrierens 100. seier i disse dager. Samtidig er pappa Arild en hårsbredd fra å nå 200 seire i sulkysetet. Kun èn triumf står igjen før 57-åringen når milepælen.

Familieduellen er for alvor i gang når far, datter og barnebarn entrer Sørlandets Travpark onsdag formiddag for hurtigkjøring med hestene Tøffe Toft og Superfly Effe.

- Vi har vel ikke landet noe endelig veddemål ennå, men det kan hende at pappa må løpe rundt travbanen i Borat-drakt hvis jeg når 100 seire før han tar nummer 200, smiler Malin Berås med et godt tak i tømmene bak Superfly Effe, hesten som hun eier sammen med kjæreste og Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

At travinteressen følger generasjonene, er det liten tvil om. Malins sønn Jonas (7) er nemlig med bestefar og styrer tømmene bak millionæren Tøffe Toft med et stort smil. Malin har en ypperlig sjanse til å øke seiersantallet når hun rir topphesten Special Envoy i Skien torsdag, men da kan veddemålet allerede være tapt.

- Det kan være avgjort allerede i kveld, jeg kan vinne på Bjerke, kvitrer pappa Arild som tar med seg stallhesten Graceland E.P. til Bjerke.

Avgjør pappa Arild på rutinen, eller får vi se ham i all sin prakt rundt Sørlandets Travpark i nær fremtid?