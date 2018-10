Våg kretsmester for tredje gang

KRISTIANSAND: Laget har hatt den samme stammen spillere i flere år, og har blitt kretsmester som J13-lag i 2016, som J14-lag i 2017 og nå altså som J16-lag i 2018.

Allerede 3.september, tre runder før slutt, kunne jentene juble for tittelen. Etter endt sesong var fasiten seier i 11 av 12 kamper, med en målforskjell på 58-18.

Starten på sesongen for 2018 kommer vi til å huske lenge. Året startet kaldt og snørikt – og det ga seg aldri. Med få brøytebaner tilgjengelig, ble oppladningen så som så.

11. mars kickstartet vi med første kvalifiseringskamp til NM J16 på snødekte baner i bitende kulde. Skikkelig kos... Ikke før i april ble banene fri for snø. De fotballglade jentene var mer enn villige til å komme ordentlig i gang med en ekstra treningssamling, der kamp mot fedrene og en tur i Høyt og Lavt var høydepunktene.

Varmen slo plutselig til for fullt, og 4. mai var vi klare for første seriekamp. Det ble seier 12-1 etter et forrykende show i sesongstarten. Vi trenere trodde selvsagt at jentene skulle vinne kampen, men ikke at de skulle kjøre på til de grader som de gjorde.

Jentene spilte seg til seier på seier, og var (nesten) uslåelige. Det hendte vi fikk en wake up call med et mål imot oss. Det er fort gjort å føle seg uovervinnelige i medgangsbølgen. Men som vi ofte sier: Vi er ikke bedre enn det vi presterer på banen – i hver eneste kamp. Så det var bare å hente inn vinnerviljen og ikke gi seg før dommeren blåste av.

Så fort kretsmestertittelen var sikret, satte vi oss nytt mål om å fullføre sesongen ubeseiret. Det varte dessverre ikke lenger enn til neste kamp. Da hele angrepsrekka ble satt ut av spill på grunn av influensa, var det synlig merkbart i laget. Vi fikk oss en kalddusj og sesongens tap var et faktum.

Noen cuper har vi også deltatt i. I år ble det igjen tredjeplass i Sør Cup. Finalen vil seg liksom ikke for oss i den cupen. I Dana Cup og NM J16 røk vi ut i åttedelsfinalen, for henholdsvis Gneist og Vålerenga. Mulig de ble for sterke, men vi hadde skadefrafall i begge kampene, og med frisk tropp, kunne utfallet fort vært noe helt annet. God matching var det uansett.

Vi trenere bøyer oss i støvet for mentaliteten og innsatsen som jentene viser gang på gang.

De er en herlig gjeng med vinnerskaller. Nå er vi snart klare for Trollcup, før vi avslutter sesongen for 2018. Så er det bare å glede seg til avreise til treningsleir i Salou i februar 2019.

Våg J16 er forøvrig en gruppe på 23 spillere fordelt på to lag – et i 1.divisjon og et i 2.divisjon.