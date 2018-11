Sørlandshest tilbake på favorittbanen

KRISTIANSAND: Noen av landets beste hester samles til dyst når V75-sirkuset på lørdager forflytter seg fra travbane til travbane rundt om i Norge. Førstkommende lørdag er Sørlandets Travpark vertskap for stordagen, og flere lokale hester gjør interessante starter.

Dramatikk på transporten

Blant disse finner vi Grimstad-hesten Chellas Girl, som har Travparken som sin favorittbane. Fire av hoppas sju seire i karrieren er tatt nettopp på travovalen i sør, det var her hun tok sine første triumfer og det var her hun i 2014 satte en imponerende norgesrekord. For to år siden kunne karrieren imidlertid vært over halvmillionæren.

– Chellas Girl hadde et avbrekk fra løpsbanen på nesten et år. Hun hadde gått over ende i hestebilen og tråkket seg ordentlig på et bakbein da jeg tok henne over, forteller eier Ove Sigmund Gjeruldsen.

"Månedens hesteeier"

Det var Kjell Oland fra Froland som oppdrettet Chellas Girl og trente henne frem til han gikk bort i 2016, 86 år gammel. I Olands regi satte sørlandshesten norgesrekord da hun vant under Sommertravet på hjemmebane, og frolendingen ble utnevnt til "Månedens hesteeier" av Det Norske Travselskap.

Rosende omtale fra Høitomt

Etter at Gjeruldsen overtok hoppa har han selv trent henne i perioder, mens det er Tveit-fødte Marius Høitomt som nå har treneransvaret. Det er en imponerende prestasjon å få en såpass tilårskommen hest tilbake på topp igjen, spesielt med tanke på de tøffe hestene Chellas Girl må møte i sitt grunnlag hver eneste gang. Lørdagens start i Miss Arabellas æresløp er intet unntak. På startstreken står blant annet årets vinner av Hoppe-NM, Calina.

– Det er hardt imot på lørdag, men Chellas Girl er ingen dårlig hoppe når hun fungerer. Marius Høitomt har uttalt at det er snakk om en voldsom hest. Vi håpet å få henne klar til hoppe-NM tidligere i sommer, men løpet kom 14 dager for tidlig for at hun skulle være på topp. En triumf i et løp som på lørdag ville selvfølgelig vært moro, sier Ove Sigmund Gjeruldsen og påpeker at Chellas Girl har vært blant de tre fremste i nesten halvparten av løpene hun har startet i.

På 64 starter har hun vært på trippelen i 30 av forsøkene.