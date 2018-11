Sørlandshestens første seier på 35 forsøk

SKIEN: Songe Mais eiere Rune Stea Christiansen og Grethe Andersen tåler merkelappen "tålmodige eiere". De har hatt den nå åtte år gamle hoppa siden hun var føll, og torsdag kveld fikk de endelig lønn for strevet. Skader har gjort sitt til at Songe Mai har vært sparsomt startet, men på Klosterskogen viste kretsen rundt Songe-hoppa frem en hest i toppskikk.

Da kusk Per Vetle Kals satte full fart rundt den siste svingen, var det ingen av konkurrentene som hadde mulighet til å følge. Kals kunne allerede 100 meter fra målstreken gjøre seiersgest til TV-kameraene, og over mål fikk Songe Mai noen velfortjente klapp på baken.

– Det er sørlandskomenten Per Vetle Kals som har trillet ball i hatt med konkurrentene med en uforskammet overlegen Songe Mai!, utbasunerte løpsreferent Ola Slåtsveen de sørlandsekvipasjen krysset målstreken.

– Songe Mai har gått veldig gode løp i det siste, så vi hadde faktisk troen på at hun skulle kunne vinne i dag. Hun var litt lite tippet synes jeg. Dette er helt vilt! Jeg er så glad for at det var Per Vetle som tok den første seieren med henne, det fortjente han. Han har stilt opp hele veien, sa en strålende fornøyd eier Rune Stea Christiansen etter løpet.

Seierskusk Kals noterte seg for sin 17. kuskeseier for året da han loste Songe Mai inn til seier på 1.28,9a/1700 meter.

– Hun har gått gode løp over lang tid og har fordel av sprint, så i dag hadde jeg troen. Seieren har ligget litt på lur, mente Kals.

Sørlandsseier ble det også på Forus tidligere på dagen. Kvindølen ble sendt til tet ut av den første svingen for sin kusk Pål Buer, og selv om forspranget skrumpet inn oppunder mål, holdt hesten til Odd Arne Nilsen fra Øyestranda unna til årets andre seier. Vinnertiden ble skrevet til 1.32,5/2080 meter.