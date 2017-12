KRISTIANSAND: Det var 12. desember at Hans Tore ble tildelt 6. dan. Klubbens hovedtrener Terje Årdal har klart å holde kortene tett til brystet, og ville at tildelingen skulle være en overraskelse.

Det er ikke mange forunt å klare 6. dan i denne stilarten. Nevnte Terje Årdal er bare en av tre nordmenn som har klart sort belte 7. dan.

På klubbens svartbeltegradering denne dagen ble Hans Tore bedt om å vise en av spesialkataene i stilarten, som en liten pustepause i graderingen til Sonja Thrana, også hun fra Vågsbygd KK, som graderte seg til 3 dan. I tillegg ble han bedt om å gå stilartens lengste kata, «Kuchanku Dai», sammen med Sonja, for å gi henne litt pes og støtte på tempo gjennom utførelsen.

Lite visste Hans Tore at dette var deler av hans graderingsprogram til 6. dan. Som vanlig ønsket han å være sparringspartner for de andre om skulle gradere til lavere sort belter, så her trengte vi ikke å spørre om deltakelse en gang.

Hans Tore er en sjelden god fighter. Den tidligere norgesmesteren fikk vist sine særdeles gode tekniske kunnskaper på ypperlig vis, både overfor graderingsutøvere fra egen klubb, og overfor deltakere fra andre klubber som skulle prøve seg på sort belte. Alltid moro å se på Hans Tore gå kamp, så også denne gang, hvor motstanderne blir litt små i sammenlikning. Ingen tvil om at han er en utøver av de sjeldne. Graderingen, som han selv ikke visste han hadde utført, var et faktum.

Stilartleder Terje Årdal, 7. dan, hadde planlagt i et halvt år at Hans Tore skulle gradere seg på denne måten, og at han skulle få den høyst fortjente utmerkelsen på klubbens juleavslutning i form av julebord.

Over 70 stykker var samlet, og jubelen stod i taket da overraskelsen ble avslørt.

Hans Tore har alltid likt å trene mye, og beviste at hardt arbeid lønner seg. De siste årene har han vært trener. Hver uke har han faste treninger. Og når han blir spurt om å hjelpe til, er det aldri nei i hans munn. Han er godt likt blant utøvere i alle aldre.

Vågsbygd karateklubb er stolt av å ha ham i klubben. Gratulerer så mye med 6.dan!