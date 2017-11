Gullfangst til Sørlandet i King of the Ring

BORÅS:

Junior: 64 kg Daniel Grande, Grimstad Bokseklubb vs Oliver Møllenberg, Gilleleje BK.

Daniel er i god form og holder et høyt tempo og bokser meget bra, til tider utbokser han sin motstander. Oliver er imidlertid hakket hvassere totalt sett. Daniel må se seg slått av en bedre bokser. Resultat 0-5

Innledende kamper - senior: 69 kg Barzan Palany, Grimstad Bokseklubb vs Hadi Srour, Tønsbergkameratene.

Barzan gå respektløst til verks mot den regjerende norske og nordiske mesteren. Barzan tar også første runden. Runde to går Hadi opp et hakk med tempoet og tar den runden fra Barzan. Runde tre er planen virkelig å gå på jakt, men kreftene og kondisen er ikke der. Det skjer lite og Barzan får ikke gjort stort og må se seg slått med dommerstemmene 0-5. Hadi Srour går hele veien og blir kåret til stevnet beste bokser og kåret til King of the Ring.

75 kg Mindaugas Gedminas, AIK Lund vs Vilius Alisauskas, Repton Boxing Club.

Mindaugas begynner kontrollert og tar tidlig styringen i kampen, blir bare bedre og bedre utover og avslutter helt fantastisk. Resultat 4-1 og videre til semifinale.

Semifinaler: 75 kg Mindaugas Gedminas, AIK Lund vs Damian Biesekierski, Botkyrka BK.

Mindaugas møter her en motstander som kommer i mot med masse slag og voldsom kraft. Mindauga bokser meget bra og utbokser sin motstander med den ene trefferen etter den andre. Runde to er lik runde en med unntak av at Mindaugas måtte ta imot noen solide treffere.

Runde tre fortsetter som runde to, Mindaugas treffer jevnt og trutt med sin fine boksing, men er sliten og må ta imot noen tunge slag. Vi var temmelig sikre på at seieren var sikret og videre til finale, men dommerne ville det annerledes og Mindaugas må ta til takke med bronse i King of the Ring 2017. Resultat 0-3

Finaler:

Privat

Ungdom 46 kg Magomed Arsaev, AIK Lund vs Nathan May, Castel Hill BC England.

Magomed bokser meget bra og bruker hele sitt repertoar med unnvikelser og kombinasjoner. Han vinner klart alle rundene og tar gull. Resultat 3-0

57 kg Mehedi Algazzi, Arendal Bokseklubb vs Kevin Scott, Morgongåva BK.

Mehedi bokser bra og setter mange fine treffere, motstanderen er en lengre bokser som også er bra og kontrer inn sine treffere. Det blir en meget jevn spennende og god kamp der Mehedi dessverre trekker det korteste strået. Resultat 0-3.

Privat

Senior 91 kg Islam Ismailov, AIK Lund vs Agit Bilge, Ast Idrottsförening Norrköping KO 3.

Islam bokser vanligvis i 81 kg, men har gått opp et par kilo og går like greit opp en klasse. Islam tar tidlig kontrollen mot en meget stor og sterk mann, han treffer med den ene slaget etter det andre og leder stort etter to runder. I tredje og siste runde treffer islam med en kanonhøyre og det er over og ut for motstanderen. Seier på KO og gull til Islam!