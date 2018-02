Lørdagens kamp ble dessverre ikke det jeg hadde håpet på og jobbet for. Jeg er ikke fornøyd med egen innsats mot Aurèlire Froment, som vant EM-tittel for bare to måneder siden. Det ble en kamp hvor vi begge var avventende, og i stedet for å sette opp tempoet ble jeg med på dette.

Det er mange små detaljer jeg ser at jeg har forbedret meg på. Men jeg ble litt låst mentalt på å gjøre enkelte ting og lot det ikke flyte og komme naturlig. Enkelte ting kom av seg selv, så fremgang er det. Andre ting ble jeg avventende på. Her må jeg meg mer løs i kommende kamper, og bare kjøre på. De gangene jeg jeg fikk det til, satt kombinasjonene godt og Froment kjente dem på kroppen - foran sitt hjemmepublikum i Frankrike.

Min kommende kamp er en muay thai-match i Paris 7. april.

