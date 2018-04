Sterke damer løftet tonnevis med jern

ARENDAL: Lørdag 7. april var det endelig klart for Kick Open 2018. Dette er blitt en årlig happening på Kick Treningssenter i Arendal arrangert i samarbeid mellom Janne Grandalen, Gry-Anita Opdal og Kick Treningssenter (Tone G. Grude og Jan Aksel Tjønnvåg). Sterke kvinner konkurrerer med og mot hverandre i landets eneste rene kvinnelige strongwoman-konkurranse (med et lite hint av utholdenhet).

Gry-Anita Opdal

Visjonen til arrangementet er at det skal bli økt fokus på at kvinner også kan være sterke og løfte tungt, og at dette er gøy å se på. Og ikke minst gøy å være med på!

Det var kvinner fra hele det utvidede Sørlandet med på Kick Open 2018. Fra Kristiansand i sør, Sandnes i vest, Fagernes i nord og Sandefjord i øst. Det var tre vektklasser; under 63 kg, under 75 kg og åpen vektklasse. De 14 utøverne var jevnt fordelt i alle 3 klassene og aldersnivået var fra 18 til 51 år.

Gry-Anita Opdal

Dommere var Janne Grandalen og Gry-Anita Opdal. Hoveddommer var Jan Aksel Tjønnvåg. Ellers bidro medlemmer av Kick-gjengen for at dagen gikk knirkefritt med matservering, kaffe, kake, rydding av vekter osv.

Det var bra med publikum og stemningen i lokalene var opp under taket gjennom hele konkurransen. Her ble det løftet på alt fra tykke stenger til blytunge sandballer til dekk til bil. Damene som deltok var strålende fornøyd med øvelsene og alle var enige om at det er ganske stas å få mulighet til å løfte en bil. Noe publikum var helt enig i.

Gry-Anita Opdal

Det var elektrisk stemning da første deltaker gjorde seg klar for å løfte bilen så mange ganger som mulig i løpet av 1 minutt. Rekorden til Janne Grandalen fra i fjor på 50 repetisjoner ble i år slått av Linda Gausland med 1 som klarte 51 stk.

Etter fem øvelser ble det avgjort hvem som vant de respektive klassene. Klassevinnerne gikk videre til en superfinale lagt opp av hoveddommer Tjønnvåg. Over-all vinneren ble Maiken Sundt fra Kristiansand.

Gry-Anita Opdal

Som arrangør og dommer fikk jeg en litt annen opplevelse i denne konkurransen enn jeg er vant til. Jeg er så utrolig stolt av alle de sterke damene som kom og løftet tungt, løftet hverandre opp, og som gjorde denne dagen til norsk historie i forhold til antall deltakere i en kvinnelig strongwoman-konkurranse. Det er stort å få lov til å være en del av dette. Jeg gleder meg allerede veldig til Kick Open 2019!