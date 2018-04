Våg J14 vant regionalt sluttspill

Våg Jenter 14 har hatt en eventyrlig sesong og er ubeseiret og seriemester både i A- og B-serien J14. I tillegg vant laget J15-serien etter å ha tapt kun én kamp.

14.-15. april spilte jentene regionalt sluttspill i Stavanger og vant dette etter to seire på lørdag og tap søndag.

Seier mot Stavanger

– I år har vi klart å holde nivået oppe gjennom hele sesongen og dermed vunnet alle kampene i serien, forteller spiller Ine Beurling og fortsetter:

– Foran kampen mot Stavanger varmet vi godt opp hadde vi et bra tenningsnivå. Vi hadde kontroll under hele kampen, selv om vi hadde en del å gå på. Vi sleit litt i angrep med å finne rytmen på spillet. I perioder satt ikke forsvaret helt som planlagt og da var det godt at vi fikk god hjelp av målvakta vår. Alt i alt så var vi storfornøyd med seier 22-15 i den første kampen.

Seier mot Greipstad

I lørdagskampen mot Greipstad spilte vi dårlig i første omgang, forteller spiller Silje Høgdal.

– Vi falt ned i intensitet og lå derfor under med to mål til pause. I andre omgang smeller vi til og tar igjen Greipstad. Vi kjemper godt i forsvar og i angrep og gjør vårt beste. Til slutt vinner vi derfor en helt grei seier, 17-14, avslutter Silje Høgdal.

Tap mot Austrått

– Kampen søndag mot Austrått endte dessverre med tomålstap, etter en god start på første omgang, forteller spiller Thea Tjøm.

– Vi spilte bra i perioder av andre omgang. Vi var brukbare i forsvar, men slet med avslutningene i angrep. Kampen endte 19-21, men det holdt likevel til å vinne regionsluttspillet på grunn av våre gode prestasjoner på lørdag, oppsummerer Thea Tjøm fornøyd.

Fornøyde

– Vi nådde målet vårt med seier i regionsluttspillet og er veldig fornøyde med det, forteller trener Lena Mølnvik Tjøm.

– Vi spiller ikke helt opp mot vårt beste denne helga, men det holdt akkurat til seier og vi vant på innbyrdes målforskjell, oppsummerer hun.

Lena Mølnvik Tjøm trener IK Våg jenter 14 sammen med Gisle Ekse og Even Kristiansen.