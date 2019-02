Våg J18 er i norgestoppen

OSLO: Våg-jentene slo både Flint og Aker og leder dermed fortsatt sin pulje, til tross for et tap mot Rælingen. Det gjenstår én spillehelg i den innledende runden og det ser lyst ut for Våg når det gjelder å nå det nasjonale sluttspillet til våren.

I siste runde i første helga i mars møter Våg bl.a. Nærbø, som ligger på andre plass med samme poengsum som Våg og de møter Randesund, som ligger på fjerdeplass ett poeng bak Våg.

Fakta: KAMPFAKTA Våg – Flint 30 – 25 (17-13) Merlinda Qorraj 11 Mathilde Flo Hjetland 6 Desirée Sundtjønn 4 Tuva Thorstad Lilleås 4 Emmy Nguyen Mai 3 Eila Mølnvik Tjøm 1 Våg – Rælingen 25 – 30 (10-16) Mathilde Flo Hjetland 8 Laureta Veliqi 5 Merlinda Qorraj 4 Emmy Nguyen Mai 2 June Smith 1 Stine Elisabeth Solum 1 Harriet Ssekamate 1 Våg – Aker 35 – 24 (16-12) Mathilde Flo Hjetland 11 Merlinda Qorraj 10 Eila Mølnvik Tjøm 4 Desirée Sundtjønn 4 Tuva Thorstad Lilleås 3 Nora Jørgensen 1 June Smith 1 Stine Elisabeth Solum 1

Våg tok en oppskriftsmessig seier i første kamp mot Flint på lørdag. Sluttresultatet ble 30-25 og Desirée Sundtjønn ble her kåret til banens beste spiller.

Rælingen ble for sterke i lørdagens andre kamp, her gikk Våg på sesongens første tap. Kampen endte med 30-25 seier til Rælingen, som etter denne helga ligger nr tre på tabellen, ett poeng bak Våg. Mathilde Flo Hjetland ble kåret til banens beste spiller.

Odd Ivar Hjetland

Søndag var topplaget Aker motstander og Våg visste at med seier her ville de beholde førsteplassen i Lerøyserien etter helgas kamper. I første omgang herjet storscorer Mathilde Flo Hjetland med Aker-forsvaret og satte ni baller i nettmaskene. Våg hadde styringen i hele første omgang og ledet med fire mål til pause.

Lagledelsen til Aker mente å ha funnet seiersresepten i løpet av pause og satte frimerke på Flo Hjetland fra start i andre omgang. Men dette var en gavepakke til Våg som har flere målgjørere laget enn Mathilde. Merlinda Qorraj fikk god boltreplass og hamret inn hele ti mål i andre omgang.

Odd Ivar Hjetland

Våg økte ledelsen gjennom hele omgangen og vant kampen med 11 mål, 35-24. Merlinda ble kåret til banens beste spiller etter sin oppvisning de siste 30 minuttene.

Våg har mange spennende spillertyper i troppen sin og de har også en Laureta Veliqi som akkurat er kommet tilbake etter korsbåndskade. Hun vil blomstre mer og mer utover våren. Mathilde Flo Hjetland og Merlinda Qorraj herjet virkelig med motstanderne i denne runden og scoret 25 mål hver seg i løpet av helga.

Odd Ivar Hjetland

Banens beste fra kampen mot Flint, linjespiller Desirée Sundtjønn, sa dette rett etter kampslutt i dagens kamp mot Aker: – Vi er kjempefornøyd etter denne helga, men vi er ikke fornøyd med at vi tapte mot Rælingen. Vi kom bakpå fra start og fikk litt utfordringer med dommerne, og da gikk det rett i topplokket vårt. Men i andre omgang fikk vi vist hva vi er gode for. Vi gikk på en smell men vi bestemte oss for å legge den kampen bak oss og var revansjesugne til dagens kamp mot Aker.

– Jeg hadde ikke forventet at vi fortsatt skulle lede Lerøyserien etter denne helga, men vi har tatt fire viktige poeng – så da fortjener vi å ligge på topp. – Jeg synes vi har veldig god innsats og viser stor glede, både fra benken og på banen. Det har veldig mye å si, hvis ikke de på benken hadde heiet som de gjorde denne helga så tror jeg ikke vi hadde nådd de resultatene vi fikk, avslutter Desirée Sundtjønn.