To Arendal-gull i Rekruttmesterskapet

DRØBAK: Arendal Bokseklubb stilte i årets rekruttmesterskap (tidligere kalt nybegynner-NM) med tre boksere og undertegnede som trener. Lørdag vant Sarah Wedø sin kamp med mye rette slag og hooker, hun dominerte kampen, vant fortjent 5–0 og fikk gull.

Fredrik Thoresen fikk først en relativt grei kamp, som resulterte i seier med 5–0. I finalen skulle han virkelig få testet krefter da det ble en skikkelig kamp om seieren. Han jobbet seg til triumf og vant til 3–2 i en jevn kamp.

Den tredje bokseren var Ssondre Håverstad. Han tapte dessverre kampen sin, men viste god framgang fra forrige kamp og trener videre mot ny match.

Som leder i ABK er jeg stolt over at to av våre tre boksere som stilte denne gang tar med seg gullet hjem til Arendal i en stor nasjonal turnering.