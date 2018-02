Fra villbass til et aktivt liv

BLOGG: Min høyre arm ble skadet da jeg kom til verden i Skien for 44 år siden. Det førte med seg ødelagte muskler, sener og nervetråder og en nedsatt bevegelighet og funksjon som jeg har hatt hele livet.

Oppveksten min var veldig bra både på skolen og fritiden. Jeg ble ikke mobbet for armskaden og deltok i både fotball og håndball. Ironisk nok ble jeg fotballkeeper. Siden jeg var veldig rask, ville gymlæreren min ha meg til å begynne med friidret. Min lidenskap for fiske og jakt tok imidlertid over. Jeg begynte som 13-åring med fluefiske og var med i NM i fluefiske som 15-åring som dommer.

Dårlige venner

I tenårene var jeg overalt med fluestanga. Med hagla jaktet jeg på fugl og rådyr. Mat var min andre lidenskap og jeg tok treårig kokkeskole. Etter skolen fikk jeg ikke lærlingplass, men ble tilbudt drømmejobben med å jobbe med fiskeutstyr, jakt og friluftsliv.

Da flyttet jeg til ny leilighet midt i Skien sentrum, som bare lå 400 meter fra jobben. På jobben var det en gutt som jeg ble god venn med. Det var da problemene startet. Etter en tid hadde jeg huset fullt med dårlige venner. På den tiden hadde jeg ikke lært meg å si nei og leiligheten ble nærmest brukt som ungdomshus. Så dro jeg på påskeferie og kom hjem til innbrudd i leiligheten. Fiske- og jaktutstyr til 90.000-100.000 kroner var stjålet.

Det jeg levde for var borte. Veien til dårlige avgjørelser ble kort og de neste årene i livet mitt var preget av feil valg, en del rus og dårlige venner.

Tok dumme valg

Etter en tid ble jeg tilbudt jobb som kokkelærling på Rjukan og alt gikk bra i ett års tid før jeg begynte å kjede meg. Igjen gjorde jeg feil valg på fritiden i Rjukan og mistet etter hvert lærlingjobben og flyttet tilbake til Grenland.

Tiden i Grenland var mentalt utmattende. Men pappa var der alltid for meg. En dag sa han at han ikke orket mer og jeg sto der uten min fremste støttespiller. Heldigvis dukket det opp et jobbtilbud som kokk i Risør og jeg gråt av glede. Nå dukket det opp en utvei for å komme tilbake til en normal hverdag.

Atter en gang tok jeg meg sammen, og flyttet nå sørover. Jeg jobbet opptil 150 timer i måneden og traff ei jente som jeg flyttet inn sammen med. Etter hvert begynte problemene igjen med mye festing, mye jobb og jeg ble rett og slett utkjørt. Etter sju år i Risør med jobb og fest og et forhold som var opp og ned. Nå var tiden kommet til å ta en timeout – jeg gjorde kjøkkentjeneste på en institusjon og fikk anledning til å koke og fullføre min drøm om fagbrev som kokk. Jeg tok også videregående skole innen «institusjonskokk» i løpet av fire måneder.

Fikk aha-opplevelse

En dag ute i friarealet spurte en venn av meg om jeg ikke ville begynne å trene. Jeg lo og sa at det ikke var noe for meg. Men han insisterte på at det var bra for både kropp og sjel. Luftegården var like stor som en 400-metersbane. Jeg røykte på den tiden opptil to pakker tobakk i uka. En solskinnsdag i august ble jeg med og løp.

Det brant i lunger og jeg klarte bare to-tre runder. Men det var nok til at jeg ble hektet på løping. Jeg løp i all slags vær. Det er ikke mye fint vær på Jæren! Etter ett års tid år klarte jeg 36 runder på én time. Det var den tiden med luft vi fikk om dagen. Jeg hadde også sluttet med tobakk grunnet løpingen og festingen var lagt på hylla.

Terrengkarusellen

Jeg fikk en kjøkkenjobb i Kristiansand og trivdes veldig bra. Da ble det løping på mølla fire dager i uka og nye mål ble satt. Jeg løp fortere og fortere og lenger og lenger. 24,18 minutter på fem kilometer er rekorden til en gammel kar som tidligere røyka Rødmiks. Og jeg tror jeg løp 18 km på 1.40-tallet. Er litt usikker, men mener det var da jeg satte meg mål om å fullføre halvmaraton i Oslo. Mens jeg trente så jeg for meg sønnen min og familien som ventet ved målstreken.

Fant tilhørighet

Så kom dagen 7. november 2015 og overføring til Solholmen. Jobb var ordnet og mer perm i uka som ble brukt til trening på studio og turer i skogen. Jeg løp nå fem-seks mil uka. Så kom Tony fra Kirkens bymisjon og fortalte om Enter Fritid.

Dette ville jeg være med på. Endelig en organisasjon der jeg kunne finne tilhørighet og samhold. Det er jo der mye av utfordringene ligger etter et fengselsopphold. Hvor skal du bo, hva skal du drive med, hvordan skal du takle et liv uten et godt nettverk? Enter Fritid var en arena med likesinnede mennesker og uten spørsmål om fortid. Jeg kunne være Tommy. Det ble treninger med denne organisasjonen utover våren og mitt første halvmaraton i Grimstad ble fullført på tiden 2.16. Jeg gråt av glede da jeg kom over målstreken og så gjengen fra gruppa mi sto og klappet.

Mange konkurranser

Helt utrolig og attpåtil der sønnen min bodde. En stor seier. Drømmen fra fengslet var nesten oppfylt. Den sommeren ble jeg også med på TriQuart. Jeg sleit forferdelig med svømmingen og var sist opp av vannet, men visste med meg selv at formen var god på løping og sykkel. Så det ble en god opplevelse rundt løypa der det sto kjente ansikter og heiet. Jeg var fascinert av triatlon. Dette var sporten sin, med tre øvelser etter hverandre. Men hva med handikapet mitt med en frisk arm og en bevegelseshemmet arm?

Året etter fullførte jeg fire halvmaraton, og hadde 18 løp i Terrengkarusellen. Jeg stilte også i Otrarittet, Stadionmila, Hovden Tour på ski og hadde Sommerløpet som mitt beste løp. 2.07 ble tiden på halvmaraton. Drømmen om å løpe i Oslo ble oppfylt, men det løpet gikk dårlig. Så ble jeg skadet. Fikk en betennelse i beinet og trening og alt stoppet opp.

Jeg var til og fra trening og litt innom Bymisjonen. Men jeg følte at jeg hadde sviktet både hjelpeapparat og vennene mine i Bymisjonen og familien nok engang. Men trangen til å få på seg startnummer igjen og å kjenne på nervøsiteten før et løp, enten det var Terrengkarusellen eller et halvmaratonløp, meldte seg og ved hjelp av støtteapparat og medisiner tok jeg kontakt med Bymisjonen igjen og kjøpte meg kort til treningsstudio.

Skal sykle til Hovden

Gleden var stor da mine venner ønsket meg velkommen tilbake. Siden oktober 2017 har jeg trent fem-seks dager i uka med spinning, styrke, løp og jeg går på svømmekurs da jeg har TriQuart som et av mine mål i år. Jeg skal også sykle Kristiansand-Hovden i juni og prøve å gjennomføre helmaraton i Oslo. Dessuten skal jeg ta fagbrevet som kokk i år.

Vi mennesker kan finne uvante krefter som vi ikke tror vi har.

Jeg vil påstå at jeg er som katten og har ni liv. Jeg har opplevd det meste fra å være innestengt i brann, gått gjennom isen, kræsjet med bil, hoppet ut av et vindu fra annen etasje med sju gærne folk etter meg som ville ta meg og enda mye mer. Jeg håper dette innlegget kan motivere alle mennesker til å finne gleden i din idrett eller andre interesser! Og aldri si at dette klarer jeg ikke. Vi mennesker kan finne uvante krefter som vi ikke tror vi har.