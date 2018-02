Søgne sikret bridge-opprykk

KRISTIANSAND: I Bridge spilles det hver sesong seriemesterskap med opp- og nedrykk. Det er fire divisjonsnivåer og totalt deltar rundt 2000 bridgespillere i puljer fordelt over hele Norge på de nesten 400 lagene vi har i seriesystemet. Det er Norsk Bridgeforbund som arrangerer seriemesterskapet og det avvikles med spilling over to helger i løpet av hver sesong.

Den lokale 4. divisjonspuljen i bridge ble for Vest-Agder spilt i Kristiansand. Det ble en spennende kamp om de tre øverste plassene hvor opprykk var belønning. De 18 lagene besto av rutinert og urutinerte spillere om hverandre og alle kretsens klubber stilte lag. Dyktig turneringsleder var som vanlig Markus Bruno.

Vinnerlaget representerte Søgne og besto av Inger Johanne Larsen, Magne Lorentsen, Øyvind Lorentsen, Lajla Elefskaas , Helge Thorsen og Bente Farbrot. De to neste plassene gikk til lag fra Farsund og Mandal.

Resultat 4. divisjon Vest-Agder

I 3.divisjon var lagene fra Vest-Agder fordelt på to puljer, en sammen med Aust-Agder og en sammen med Rogaland. Det ble ingen suksess for lagene fra Vest-Agder, i den interne Agder-puljen var det et sterkt lag fra Birkeland bestående av Rune Arnesen, Trygve Brattegard, Harald Arnesen og Jørn Skryten.

Resultat 3. divisjon Agder

Ett spennende spill

Dette spillet ga vinnerne av 4.divisjon utgang begge veier! Og det er vel det som skal til for å nå helt opp i en lagturnering, litt tur på de riktige spillene.

Ved ett av bordene fikk makkerparet fra Søgne spille 4spar som lett ble vunnet med 10 stikk. Men ved det andre bordet ble det mer spenning da Søgnes makkerpar stampet i 5 kløver.

Som vi ser er det en taper i spar, en i hjerter og en i ruter. Men motspillet skal spille kortene riktig for å ikke miste stikket i hjerter.

Syd spiller ut spar konge og ser nord følge med fireren som er styrkekast. Mange ville kanskje automatisk bare spilt spar, men da blir det hjemgang i stampekontrakten.

Vest stjeler den andre sparen, tar ut trumfen i tre runder og spiller ruter til damen. En spar til stjeling blir så fulgt av nok en ruter. Syd kan ta for ruter ess, men nå er ruter konge satt opp til avkast for hjertertaperen.

For vinnerlaget ga spillet hele 15 IMP da de to utgangene ble lagt sammen.

Hele fem makkerpar fikk spille 5 kløver hjem på denne hånden i sesongens 4.divisjon.

Neste helg spilles siste helg av sesongens to øverste divisjoner. Lag fra Vest-Agder kjemper om medaljer, det vil komme egen artikkel om den svært spennende innspurten til neste uke.