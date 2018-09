Våg satser med engelsk trener

KRISTIANSAND: Siden sist sesongs 4. plass i 2. divisjon har det skjedd en del endringer i lagsammensetningen som gjør at klubben er spente på årets sesong. I tillegg til at laget har mistet noen spillere er også lagets trener i fjor, Endre B. Fintland, blitt eliteserietrener i Oppsal. Klubben valgte å satse offensivt og dro til England og fikk hentet Mark Hawkins som lagets hovedtrener for denne sesongen.

Flere lokaloppgjør

Hawkins har spilt på landslaget til England, deltatt i OL som spiller, samt at han frem til nå har vært landslagstrener for U20-guttene til Storbritannia. Han har hatt kort tid sammen med Våg-jentene, men kommer med nye impulser, satser på fart og liker utfordringen med en ung spillergruppe.

Dette er 4. sesongen til IK Våg i 2. divisjon. Ambisjonen er opprykk til 1. divisjon på sikt basert på utvikling av egne utøvere. Foran denne sesongen har noen spillere gått videre og noen sluttet. Inn er det kommet flere fra vår junioravdeling, og også noen fra andre klubber rundt. Jentene trener som eliteutøvere og mange går også på idrettslinje ved siden av. Vi er spente på sesongstarten mot RIL og håper vi kan gjøre en god kamp lørdag klokka 18 i Sukkevannhallen. Vi gleder oss også til lokaloppgjørene mot Grane og AK28.

Satser i nasjonal serie

For øvrig har IK Våg J16 kvalifisert seg til årets Bring-serie og satser på å nå sluttspillet i den nasjonale serien. Flere av spillerne fra J16-laget vil også få muligheten til å spille 2. divisjon i år. J18-laget kom videre fra første kvalifiseringsrunde i Lerøy-serien og satser på å komme trygt gjennom andre kvalifiseringsrunde også. J18-spillerne utgjør stammen i 2. divisjonslaget.